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借錢給閨蜜或親友真的會「人財兩失」！成為「奴僕」關係從此疏遠

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人誤以為「借錢給摯愛之人是祝福」，事實上只會毀了這段關係。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey）

摘自／時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟

有個陳年笑話：如果你借一百塊給你的大舅子，然後他再也不跟你說話了，這是筆划算的投資嗎？我們都可能有過那種借錢給一個人之後，立刻感覺關係疏遠的經驗。

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有一天，瓊安打電話到我的廣播節目裡抱怨了一件事情。她借錢給一位工作上認識的朋友，卻因此毀了這段關係。她在發薪日前，借50美元給那位女士，一位身無分文的單親媽媽。發薪日來來去去，而她這位朋友——瓊安以前每天中午都會與她聊天，她曾是瓊安的閨蜜、是瓊安有新想法時第一個分享的人——現在則一直躲著她。就算沒有任何刺激或挑釁的言語，羞恥感和罪惡感還是悄悄地登場了。

我們控制不了債務對於關係的影響；借方就是貸方的奴僕當你把錢借給某位親愛之人時，你們在精神上的互動模式就從此改變了。變得不再是一個朋友、叔叔或是孩子；現在，他們成了你的奴僕。我知道你們當中有些人會認為我言過其實，那請你想想，為什麼一旦有了借貸關係，感恩節晚餐就走味了。與你的主人一起用餐和跟家人一起吃飯是截然不同的。

❝ 借方就是貸方的奴僕。 ❞

瓊安為失去這段友誼而傷心。我問她，那段友誼值不值50美元。她激動地表示那段友誼價值這筆錢的好幾倍。所以我請她致電給她朋友，告訴她那筆債務就算了，就當作是一份禮物。免除債務讓她得以從這段關係中的主僕模式解脫。當然，如果這種相處模式從來沒有出現過會更好。

我也建議她免除這筆債務時要有兩條但書：一、這位朋友要同意有朝一日對需要幫助的人伸出援手；二、瓊安永遠不再借錢給朋友。讓我們斷開這條迷思的鎖鏈；以瓊安的例子而言，要打破借錢給朋友的鎖鏈，唯一的方法就是雙方都學到了教訓。教訓就是，贈予有需要的朋友一筆錢沒問題；但是借錢給他們則會毀了這段關係。

我處理過好幾百個關係緊張且破碎的家庭，其中不乏充滿好意想要「幫忙」並出借金錢的人。父母親借錢給二十幾歲的新婚夫妻支付新房的頭期款；這聽起來既高尚且美好，直到媳婦提起小倆口即將啟程去度假時，捕捉到的不贊同眼神。她懂得那些眼神的意思，在還清借款之前，哪怕只是買捲衛生紙，她都應該先徵詢公公婆婆。一輩子的埋怨可能就此誕生。

祖父出借兩萬五千美元給二十歲的孫子買他「需要」的四輪傳動卡車。當然，借款利率是6%，相較於從青年銀行貸款好得多，也比祖父把錢存放在銀行能取得的利息高得多。這是個雙贏的局面，對嗎？當這名年輕人丟了工作、拿不出錢還給祖父的時候怎麼辦呢？而祖父是那種老派的人，認為一個人就算要做牛做馬到三更半夜，也得遵守諾言。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲借錢給對方，借方就成為貸方的奴僕，精神上的互動模式就從此改變了。（示意圖／記者劉維榛攝）

現在，孫子跟祖父意見有所分歧，於是孫子賣掉卡車，將售得的一萬九千美元還給祖父。祖父沒有這輛車的共同所有權，他現在只能期望這個失業、身無分文又憤怒的孫子，把剩下的六千美元還給他。這個祖父再也看不到這六千塊錢、再也見不到這個孫子了。有時候，在這個迷思演變而出的某種扭曲中，還摻雜著羞恥感與罪惡感，孫子的心中莫名地編造了這一切都是爺爺的錯、是他放棄了這段關係的念頭。

我看過好幾百段關係變得劍拔弩張，有時還會因此決裂。我們都見過，但我們還是繼續相信這個迷思，認為借錢給摯愛之人是給予祝福。不，那是一個詛咒，不要在任何一段你在乎的關係上加諸這種重擔。

迷思：親朋好友借貸時替他擔保，是在幫他。
真相：自己準備還錢吧；銀行需要保人是有原因的，就是他們不期待你那個親朋好友會還錢。

❝　我們還是繼續相信這個迷思，認為借錢給摯愛之人是給予祝福。 ❞

跟我一起思考一下，如果債務是我們今天的文化中，最被積極行銷的產品；如果貸方必須達到「借貸型產品」的業績目標；如果貸方可以精準預估債務不被履行的可能性呢？——假使這些都是事實，而借貸產業拒絕了你的親朋好友的貸款申請，毫無疑問地，想要借錢的這一方就是一顆隨時會爆的不定時炸彈。然而，每天都還是會有人做出很不明智（對，就是蠢）的決定，替別人擔保。

借方被要求要有擔保人，正是因為根據統計資料顯示，貸款申請人不付款的可能性很高。那麼，我們又何必將自己定位為慷慨、仁慈的幫手，去否認這個產業的判斷呢？這個產業急切地想要把錢借出去，卻又認定我們那位親朋好友最後會賴帳⋯⋯於是先替那筆終將不被履行的債務找名新債主。我們明明很清楚整件事在本質上就有問題，為什麼還要替人擔保呢？

我們純粹是因為情感才落入那個荒謬的境地。理性不會讓你搭上這班車。我們「知道」他們會還錢，因為我們「認識」他們。大錯特錯。父母親在小夫妻買房時當共同擔保人。為什麼需要保人？因為以他們的經濟能力不足以負擔這間房子的錢！青少年買車，父母親為其擔保，為什麼？「這樣他才能學會扛起責任。」不，青少年會學到的是，當他們買不起某樣東西時，不管怎樣，買下去就對了。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲曾經替人擔保過的人，都知道自己最後面臨了什麼樣的結局，就是得代為還款。（圖／記者劉維榛攝）

可悲的是，曾經替人擔保過的人，都知道自己最後面臨了什麼樣的結局，就是得代為還款，即便如此，自己的信用也已經受到損害。如果你替一輛車的車貸作擔保，但每個月的應付款都遲交，這種情況下，貸方不會聯絡你，但你的信用每個月都在持續受損害。貸方要收回車輛產權前不會通知你，可是你的信用報告上會出現這筆回收紀錄。當這輛車以低價販售的所得跟債務間有落差時，他們會通知你去支付差額，這種差異稱作逆差。如果貸方確實與你聯繫了，法律上，你沒有任何權利去強制販售這輛車，因為你並不擁有這輛車；你只是被債務纏住而已。當你替一間房子背書時，也會得到同樣的結果。

就像試圖用借款給予摯愛之人祝福一樣，許多人都因為試著要幫忙而替人作保，結果卻是自己信用受損、彼此關係也受到傷害甚至決裂。我曾經替貸款做過擔保，結果就是自己要付清這筆錢；有個可憐的傢伙也曾經替我作保，當我破產，他得償還這筆錢。如果你真心想要幫助一個人，就給他錢吧。如果你沒有錢，就不要簽名幫對方背書，因為你最後很可能得償還這筆錢。

除非你想要讓自己既心碎皮夾也空空，否則就不要替人作保。

▲▼時報出版《躺著就有錢的自由人生》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟》，作者戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey），暢銷作家、個人理財專家，也是同名理財節目的主持人。「理財之前，要先理人，誠實面對花費過多、儲蓄過少的天性。從破產、到財務自由、到成為千萬人追隨的理財專家，教你擊退習於漏財的自己，打造經濟衰退、也能微笑面對的收入流。」

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