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大陸 大陸焦點 特派現場

相信閨蜜一句「有金無險」　女子連買6年百克金條現值145萬元

▲金條。（圖／翻攝錢江晚報）

▲杭州女子閨蜜送給她的金條，開啟她的「有金無險」之路。（圖／翻攝錢江晚報）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州一名30多歲白領李丹（化名）自2018年起，因為朋友的一句玩笑話「有金無險」，每年都會買一根100克的生肖金條，一方面收藏，另一方面則是用作資金管理。令她意外的是，同樣一根百克金條，相較於六年前的價值已經漲了近2萬元人民幣（約8.8萬元新台幣）。

▲金條。（圖／翻攝錢江晚報）

▲大陸推出的生肖金條。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，李丹透露，買金條有一個啓蒙，2018年是她的本命年，當年春節，閨蜜送了她一塊5克重的小金條，上面寫著「新年快樂」幾個字，「閨蜜說這就是送我本命年的新年禮物，寓意有金無險。」儘管這是一句玩笑話，李丹卻聽進心裡去了。

李丹表示，當她過幾天去銀行辦業務的時候，恰好看到狗年生肖金條，當時，基礎金價是270多元（人民幣，下同）一克，一條100克的生肖金條，算上工費，總計近3萬元，便買下了這根生肖金條。

此後，李丹每年都會用年終獎金買一根生肖金條，從狗年到兔年，手裡已經累計有6根生肖金條，每一條都是100克的規格。同時，在烏俄衝突之際，李丹還加碼額外買了一根百克金條，她表示，六年來見證金價一路上漲，從270元／克到目前的502元／克，「我是既高興又後悔，金價一路漲到這麼高，真的後悔這兩年金條買少了！」

就在2023年底，黃金價格屢創新高，大陸境內不少珠寶店黃金零售金價每克超過630元，李丹在當時查詢一下黃金回收價格才發現，「這7根金條，如果賣出的話可以一把變現33萬元人民幣（約145萬元新台幣）多。」

▲金條。（圖／翻攝錢江晚報）

▲100克重左右的金條具有投資和財富管理的效果。（圖／翻攝錢江晚報）

杭州一間國有銀行經理表示，目前金價在相對高位，買金條還是要在自己的能力之內，力所能及地做配置，不要跟風買，「黃金是資產配置的一部分，在家庭資產中佔10%以內是合理的，此外，黃金還看重長期投資效果。」

李丹則強調，湊齊12生肖金條後，如果往後還要每年買金條，就會投資普通金條，「生肖金條工藝費每克超過20元，純粹從投資角度出發，還是買工費少的金條更划算。」

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