1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

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1年義務役入伍　大學長喊「必遇到便秘」爆共鳴：軍中神奇魔力

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／ETtoday資料照）

▲入伍遇到的第一件事情就是便秘。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今年元旦起，2005年起出生的男性國民須服1年義務役，而首批陸軍2226梯於25日入伍，有網友回憶以往當兵的經驗，點出入伍碰到的趣事，班長提醒3天沒有上廁所的人，可以領浣腸藥，貼文一出，許多大學長超有感，「一周都沒上廁所，班長就關心了」、「在裡面真的完全沒便意」。

有網友在PTT發文，「當一年的新兵要進去多久才有便意」，本來大便都很規律，但一入伍後，完全沒有便意，最神奇的是，班長似乎也頗有經驗，入伍沒多久就說3天沒有大便的人，可以去領浣腸藥，「所以這次一年兵，大概多久才會想拉屎，卦？」

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貼文曝光，釣出許多大學長分享，「聽說過最長的是10天，後來找軍醫開藥」、「之前有同梯快一個星期沒來」、「真的很奇怪，一輩子只有在新訓中心才會有拉不出來的問題」、「一般大概兩三天會問一次」、「我真的第五天欸，到底有什麼神奇的魔力會便秘」、「我10天，給你參考一下」、「我好像進去5、6天才第一次大號」、「替代役新訓同梯有6天沒大號的，就被抓去浣腸了」、「進去後周一到周五完全不會想大便，周休二日從成功嶺搭高鐵到台北後，一踏到北車，馬上有便意」、「我是到懇親當日才拉第一次，量超恐怖」、「一個禮拜後問還沒上過大號的舉手，去拿軟便劑，不誇張舉手的至少超過1/3」。

多數人點出關鍵原因，在軍營的生活很忙碌，幾乎沒有時間可以好好上廁所，「壓力是主因，還有一整天完全沒什麼自由時間，什麼事情都壓到最短讓你手忙腳亂，洗澡給你幾分鐘全連洗完，浴室根本不夠用全部兩個擠一間，動不動就突然全副武裝集合，抓最慢的那幾個一定被狂幹」、「新訓又忙又常忘記喝水，正常吧」、「正常啦，新訓瞎忙根本沒時間上」。

▼不少人都遇過同樣的問題。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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