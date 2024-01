墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」　公布戰俘登機畫面

▲ 普丁26日首度談及墜機事件。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯一架伊留申-76(Il-76)軍用運輸機24日墜毀於邊境貝爾哥羅德州(Belgorod),機上包括65名烏克蘭戰俘在內共74人全數罹難。俄方聲稱已尋獲黑盒子並公布戰俘登機畫面,總統普丁更出面指控,無論是有意還是誤擊,這架飛機確實是遭烏克蘭防空部隊擊落。

根據《路透》,普丁26日發表電視談話時首度談及這起墜機事件,直指烏克蘭為兇手,「我不知道是故意還是失誤,但很明顯是他們做的。這無論如何都是犯罪,不論是疏忽還是蓄意,這都是犯罪。」

他說明,這架飛機不可能是俄軍射下,因為俄軍防空系統中設有保護措施,可防止攻擊自家飛機,「不論操作人員按幾次按鈕,我們的防空系統都起不了作用」,而這起攻擊使用的飛彈可能來自美國或法國,將在未來2至3天內確定。

The Russian Investigative Committee released footage of Ukrainian prisoners of war boarding an Il-76 plane that crashed in the Belgorod region as a result of a terrorist attack. pic.twitter.com/YJx0WxZp8V