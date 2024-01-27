墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」　公布戰俘登機畫面

▲ 普丁26日首度談及墜機事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一架伊留申-76（Il-76）軍用運輸機24日墜毀於邊境貝爾哥羅德州（Belgorod），機上包括65名烏克蘭戰俘在內共74人全數罹難。俄方聲稱已尋獲黑盒子並公布戰俘登機畫面，總統普丁更出面指控，無論是有意還是誤擊，這架飛機確實是遭烏克蘭防空部隊擊落。

根據《路透》，普丁26日發表電視談話時首度談及這起墜機事件，直指烏克蘭為兇手，「我不知道是故意還是失誤，但很明顯是他們做的。這無論如何都是犯罪，不論是疏忽還是蓄意，這都是犯罪。」

他說明，這架飛機不可能是俄軍射下，因為俄軍防空系統中設有保護措施，可防止攻擊自家飛機，「不論操作人員按幾次按鈕，我們的防空系統都起不了作用」，而這起攻擊使用的飛彈可能來自美國或法國，將在未來2至3天內確定。

The Russian Investigative Committee released footage of Ukrainian prisoners of war boarding an Il-76 plane that crashed in the Belgorod region as a result of a terrorist attack. pic.twitter.com/YJx0WxZp8V — Sputnik (@SputnikInt) January 26, 2024

此外，俄羅斯聯邦偵查委員會（ICRF）26日公布一段據稱是烏克蘭戰俘登機的靜音畫面，但未提供具體位置，俄方至今也未提出兇手是烏克蘭的證據。俄國官媒聲稱，飛機黑盒子已被送往國防部位於莫斯科的實驗室，由調查人員進行判讀。

烏克蘭並未證實或否認擊落飛機，但對俄方說法提出質疑，聲稱並未事先接獲莫斯科警告將有載著戰俘的飛機飛越貝爾哥羅德地區，且俄媒公布的65人戰俘名單和飛機上的人員有出入，因為名單上部分人員此前就已返國。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）指控，普丁的言論是典型的假消息，目的是剝奪基輔向合作夥伴取得防空飛彈的權利。