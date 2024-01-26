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快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

▲國民黨新科立委廖偉翔率先發聲要加入衛環委員會，強力監督衛福部。（圖／翻攝廖偉翔臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024立委選舉落幕，國民黨在台中市開出好票房，有三位男性候選人號稱台中F3，共同以新人之姿進入國會殿堂，此次拿下11萬9,740張選票的廖偉翔就是其中之一。廖偉翔26日表示，為了讓台中不斷升級、超越，並且接續過去打擊高端弊端的經驗，他決定就任後將加入「衛環委員會」，徹底掀開民進黨8年弊端的遮羞布。

對於即將在2月1日就職立委，廖偉翔透過臉書發文表示， 除了強力監督政府施政之外，他也已經規劃好問政藍圖，未來進到「衛環委員會」，將會提出青少年心理輔導工作得抵稅、研議納入健保給付並且要廣設心輔中心、解決健保點值問題的醫療發展特別條例並檢討健保法、國中生割頸案的少年事件處理法及兒少法、解決血汗護理的三班護病比入法、提升再生醫療品質的再生醫療發展條例、攸關障礙平權的身心障礙者權益保障法、制定長照保險法讓長照制度可以永續、修改性別工作平等法及勞工請假規則讓家庭照顧假亦可領半薪、打擊環保蟑螂加重廢清法刑責、提升綠能轉型的碳盤查及碳費徵收制度，以及避免貪腐的揭弊者保護法等。

提到進入立法院後要加入的委員會將以衛環委員會為第一志願，廖偉翔指出，衛福部不僅弊端連連，連攸關民眾健康的缺藥問題，不僅無法解決，還大言不慚的說「只能等死」！這樣混吃等死的官員，繼續擔任要職只是繼續禍國殃民，除了除弊也要興利，他也會提出修正中小企業發展條例及公司法以解決低薪問題等等諸多福國利民的法案，「我要扛起台中市西南屯區所有選民的企盼，進到立法院為地方爭取建設、為鄉親們爭取福利」。

值得一提的是，為了進入立法院後能夠發揮即戰力，廖偉翔也特別邀請此次總統大選協助國民黨操刀醫療政策，且具21年立院經歷的資深助理丁旗源擔任國會辦公室主任。

▲國民黨立委廖偉翔跟他的辦公室主任丁旗源 。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

▲國民黨新科立委廖偉翔（圖左一）﹑廖偉翔國會辦公室主任丁旗源（圖右一）。

廖偉翔表示，擁有陽交大醫學院衛福所、東亞政經塾顧問等學經歷豐富的丁旗源，專長為健康及社福政策，對於醫療生技、健保制度等都有深入研究，在預算審議功力更是深厚，屢屢抓出行政部門預算濫編、浮編等缺失並見諸於報章媒體，他相信有丁旗源加入團隊後，可以在衛福、勞動及環保等領域協助偉翔問政，守護國人權益，把關好各項預算，讓每分錢都花在刀口上。

廖偉翔也強調，健康不分藍綠，但絕對不容許被惡搞；台灣只有一個，環保工作一定要好；勞動權益要落實，勞工福利不能少，「我已經準備好了，要讓偉大台中、乘夢飛翔」。

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