餅乾未標「含花生」！25歲女舞者吃完過敏性休克　不治身亡

▲奧爾拉平時非常注意飲食，但是卻因為超市並未確實標記成分，導致她過敏性休克死亡。（圖／IG／orla_baxendale）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名英國籍年輕舞者因為誤食沒有標註「含有堅果」的餅乾，導致過敏發作，儘管發現有問題後，隨即使用隨身攜帶的注射型腎上腺素EpiPen自救，但仍出現過敏性休克，搶救後不治身亡。

根據People報導，25歲的奧爾拉（Órla Baxendale）出生於英國，2018年起搬到美國紐約學習舞蹈，也曾在紐約時裝周與林肯中心表演。她1月11日在康乃狄克州的一間舞蹈教室排練，並吃下從Stew Leonard's超市買來的香草佛羅倫汀餅乾（Vanilla Florentine cookie）。

沒想到奧爾拉食用後，出現緊急過敏反應，甚至引發過敏性休克。奧爾拉家屬的委任律師在聲明中指出，她第一時間使用隨身攜帶的注射型過敏急救藥物EpiPen，但是仍於事無補，送院搶救後不治身亡。

▲奧爾拉自2018年移居美國修習舞蹈，多次在大型場合表演。（圖／IG／orla_baxendale）



奧爾拉深知自己過敏反應嚴重，因此非常注意飲食，在吃東西之前都會查看成分表。然而由Stew Leonard's超市販售的香草佛羅倫汀餅乾卻沒有如實標註堅果成分，導致奧爾拉喪命。

造成問題的香草佛羅倫汀餅乾是由批發商Cookies United製造，並由Stew Leonard's超市重新包裝販售。事發之後，兩造互相推卸責任，Stew Leonard's超市指控供應商擅自改變配方，將大豆改為花生，且未通知他們。

對此，Cookies United則直言，他們早在2023年7月就已經寄發通知表示，該產品含有花生，且在運送給超市的餅乾包裝上都有貼上相應的標籤，是Stew Leonard's超市在重新包裝後，沒有正確標註，才會導致顧客誤食。

康乃狄克州消費者保護部門與公共衛生部已經介入調查，並強調正確標註成分的重要性。