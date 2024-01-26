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好市多「骨灰罈紅茶」新色激美　她一開罐傻了！會員喊退貨

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲新款英國早餐茶，粉色外觀超夢幻。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

風格百變的「骨灰罈紅茶」又出新色了！一名女網友表示，過去曾買過英國早餐茶，而近日看到粉嫩色系讓她毫不猶豫買回家，豈料回家開罐準備泡來喝，卻不見以往的獨立紙包裝，而是一整袋茶包裝在一起，讓她大失所望。文章曝光後，網友熱議「舊包裝比較好攜帶！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享新的戰利品，她買了新款「骨灰罈紅茶」，外觀是粉嫩色系配上金色字體，非常少女優雅風，不過原PO打開蓋子後，發現裡頭的茶葉包裝也悄悄變了。

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原PO說，舊款是紅色單獨紙包裝，新款則變成透明袋裝在一起，「打開發現包裝不一樣了...還是喜歡以前的包裝紙！」

底下網友熱議，「我反而喜歡新包裝，因為都在家裡泡，這樣感覺減少很多垃圾」、「舊包裝比較好攜帶」、「第一次買是維尼款的，內容物已是新包裝了，還是舊款的包裝好」、「縮減包裝成本」、「想去退貨」、「竟然換包裝了，紅紅的比較漂亮」。

還有會員笑稱，「我家還有第一代的罐子，當時用抱的出賣場，一堆人超好奇」、「我看有些人的家裡好幾個骨灰罈」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲櫻花外觀美到哭。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

事實上，骨灰罈紅茶還曾出了一款「日系櫻花風格」的版本，一度引發網友驚呼美到哭，「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」、「優雅中不失莊嚴」、「好漂亮，那個花看起來是立體的」。

除此之外，日前有網友在賣場挖寶，看到一款懷舊茶罐，下方有一個木製架台，散發古典禪風，接著越看越母湯直呼「遠看還不錯近看...像什麼我就不說了！」引來眾多網友說，骨灰罈紅茶可以退位了，「這...贏過英國茶葉罐」、「感覺真是莊嚴啊」、「不要捧著喊人名」。

▼「莊嚴茶罐」 讓網友歪樓了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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