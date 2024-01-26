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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／洪孟楷當國民黨團新會期書記長　林思銘任首席副書記長

▲洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團昨截止黨團總召、書記長與首席副書記長（通稱「黨團三長」）參選登記，由藍委洪孟楷、林思銘搶攻書記長。林思名今（26日）表示，這次黨團書記長職務將由洪孟楷擔任，則將擔任黨團首席副書記長；洪孟楷則說，感謝林思銘承讓。

立法院第11屆第一會期將開議，國民黨團24日上午9時至下午5時半、25日上午9時至中午12時止，開放黨籍立委登記參選黨團三長，並將在1月30日投票。截至登記結束，由洪孟楷、林思銘搶攻書記長，而傳出擬參選書記長的立委萬美玲，與挑戰首席副書記長的立委鄭正鈐，則未到場登記。

國民黨團每個會期的首席副書記長，就會在下會期擔任書記長，因此每半年要改選的是首席副書記長，而黨團總召則是每年改選一次。

國民黨團人士指出，第一會期比較特別，得同時選書記長與首席副書記長，若採投票，通常第一高票是該屆書記長，第二高票則為首席副書記長，該名首席副書記長到第二會期就會升任書記長，所以此次只有洪孟楷與林思銘登記，可算是同額競選，只要講好，也可以用協調的，決定誰先當、誰後當，連投票都不需要。

▲林思銘。（資料照／記者黃克翔攝）

▲林思銘。（資料照／記者黃克翔攝）

林思銘26日表示，感謝洪孟楷盛邀，團結共同發揮國會最強監督力量，第十一屆第一會期黨團書記長職務將由洪擔任，而他則將擔任黨團首席副書記長，配合1月30日所決定的總召，共同在立法院並肩作戰。

林思銘說，他第十屆也曾多次擔任黨團幹部、兩次司法法制委員會召委，與洪孟楷都是第十屆進入國會的同梯，多次議題共同討論、合作，默契十足。相信未來與黨團溝通、協調、運作上，更能發揮相輔相成效果。

洪孟楷則指出，他特別感謝林思銘承讓，願意由他擔任國民黨第十一屆第一會期的黨團書記長，此外也感謝黨團其他成員的禮讓，讓他能有更進一步承擔服務的機會。

洪孟楷表示，「未來三黨不過半，朝野協商過程重要性相信更加吃重，也期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作，再次強調，國會113席，應該人人都站在民意方、而非黨意方，我們是民意代表、不是黨意代表。因此，尊重國會就從尊重人民聲音開始，聽得見人民的訴求，才無愧支持我們進入國會的每一股力量」。

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