周玉蔻狂問「沒選上院長就請辭」　游錫堃罕見動怒連20罵「以訛傳訛」

▲媒體人周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》中，質問民進黨不分區立委當選人游錫堃，若沒選上立院龍頭，是否辭不分區，游錫堃則以「以訛傳訛」回應。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（26日）上午接受媒體人周玉蔻專訪，周玉蔻頻頻追問，若未選上立法院長，是否辭職讓後面的不分區候選人遞補？游回應，這是假設性問題，並超過20次強調這樣的提問是「以訛傳訛」。周玉蔻則激動反嗆游「惱羞成怒」、「沒選上的陽春立委要不要賴在立法院」，兩人就這樣爭吵直到節目結束。

周玉蔻詢問，很多人說游錫堃沒有選上就卸任，有無看到這樣的報導？游錫堃表示，這無所謂、言論自由，尊重大家意見，這是假設性問題自己不會答覆，全世界通案，議長下來當國會議員大有人在，裴洛西跟王金平都是，甚至日本國家實質元首是首相，下來當國會議員也有。

會不會有輿論上壓力？游錫堃回應，還是照民主政治的通例來。不過周玉蔻判斷游繼續當立委機率99％？游錫堃此時嚴肅表示，「那是你的判斷，你可以有任何言論自由都尊重，但是我的答案就是這是假設性問題，現在也還沒有做決定，並沒有任何預設。」

周玉蔻緩頰稱兩人相識很久，游錫堃此時打斷表示，你會有陷阱我知道，王義川事實上也否認這樣的說法，且你剛剛沒有講清楚，好像游錫堃走王義川就會進立法院，牛嘴長不出象牙，不要期待我這裡講出什麼特別的。

周玉蔻此時追問，若沒有當選、繼續做陽春立委會不舒服嗎？游錫堃再次強調，預設性問題不回答，我有信心自己會當選。周此時追問那你的票哪裡來？游錫堃表示，當然是立委選給我，法律上的規定如此。

周玉蔻回說，自己的問題沒有陷阱跟惡意，是有人說游錫堃辭去後、王義川可以遞補。游錫堃強調，你明知道這不是事實、是錯誤的，還以訛傳訛，「我講你以訛傳訛你不要生氣，我們就這樣吵給全國聽眾朋友看。」

此時周玉蔻激動表示，是有人問，「我哪裡有給你陷阱！沒有以訛傳訛，那你那麼生氣幹嘛？是不是惱羞成怒！」游錫堃回應，那樣的說法就是以訛傳訛，你經驗如此老到，明知道情況不是這樣，我已經說過牛嘴吐不出象牙，不回答預設性問題。

然而周玉蔻顯然沒有要轉移話題，她提高音量問，面對這個問題願不願意答覆？選不上院長是不是還要賴在立法院？請問沒選上要不要讓給王正旭？什麼叫預設性問題？哪件事情沒有預設？「你何必到我的節目跟主持人吵架，我沒有以訛傳訛！」過程中游錫堃11度要周不要以訛傳訛。

「我到底訛了什麼？不要羞辱一個主持人！請你收回以訛傳訛！」周玉蔻再提，要不要讓陽春立委游錫堃辭職把機會讓給年輕人，游錫堃則繼續強調不要以訛傳訛，但也勸周不要生氣啦！生氣會老耶，只希望你不要以訛傳訛，「我也講了很多遍，牛嘴長不出象牙，要他在今天講出特別的是不可能的。」

怎麼選上立法院長？游錫堃表示，法律規定就是委員互選，有足夠的選票就會上，剛才就已經講了，現在必須在黨團完成程序，拜託！到底要講幾遍，就照事實講，要等黨團會議結束，之後就會展開拜票，沒有策略，是否綠白合也尊重黨團意見。兩人則繼續爭吵直到節目結束。