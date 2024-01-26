全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

▲最新通路優惠來了！超多用品下殺買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）



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省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是麥片、洗髮精、牙膏等，一定要把握便宜先囤貨，而愛喝咖啡的你也有福了，現在有美式、拿鐵等人氣品項「第2杯10元」優惠，換算下來單杯美式只要28元、拿鐵33元。

大潤發

◎桂格美味三合一麥片系列 28-33公克x10入/袋

優惠：促銷價138元，買1送1，平均每件69元

期限：即起～2月1日

◎台灣茶人 100%茶系列（100公克/袋）

優惠：促銷價298元，買1送1，平均每件149元

期限：即起～2月1日

全聯



◎宸間美味關廟Q拉麵(純素)(600g)

優惠：單包79元，買1送1，平均一包40元，

期限：即起～2月1日

◎古寶無患子洗髮精華露系列(550g)

優惠：單瓶特價218元，買1送1，平均一瓶109元

期限：即起～2月1日

美廉社



◎指定糖餅禮盒

優惠：任2件88折

期限：即起～2月6日

◎百利菜瓜布

優惠：市價50元/包，特價任選2包79元

期限：即起～2月6日

家樂福



◎舒潔家用紙巾貼心巧撕FSC/威象大尺寸60~108張X6捲

優惠：189元買1送1

期限：即起～2月15日

◎Farcent香水沐浴露系列（聯名款除外）

優惠：349元買1送1

期限：即起～2月15日

▲家樂福家用紙巾、香水沐浴露買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）



愛買



◎天生好米履歷一等壽司米2.2kg

優惠：308元買1送1，平均每包154元

期限：即起～2月15日

◎DARLIE抗敏感牙膏(牙齦護理)120g

優惠：99元買1送1，平均每支49.5元

期限：即起～2月15日

好市多



◎灣仔碼頭冷凍高麗菜豬肉水餃

優惠：現省110元

期限：即起～2月1日

◎韓味不二人蔘雞湯

優惠：現省160元

期限：即起～2月1日

7-11

◎大杯美式、大杯拿鐵、大杯熱卡布奇諾、英式紅茶、四季春青茶、珍珠奶茶（門市限定）

優惠：同品項第2杯10元

期限：即起～1月28日

◎CITY金好運旺龍來指定飲品組合688元（OPEN POINT行動隨時取限定）

優惠：濃萃美式21杯、厚乳拿鐵15杯、風味指定飲品(皇家伯爵/太妃焦糖/榛果/抹茶/可可歐蕾/脆酷摩卡)熱飲系列18杯、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯、四季春青茶/英式紅茶任選30杯、大杯精品拿鐵9杯

期限：即起～1月31日

▲7-11祭出豐富的咖啡優惠。（圖／7-11提供）



全家



◎溫罐飲品

優惠：同品項、同價位第2件6折（優惠品項有FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、台農保久乳、光泉原味鮮豆漿）

期限：即起～2月20日

◎哈根達斯129元同價位迷你杯／雪糕

優惠：買3送2／口味任選（優惠口味有草莓迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、香草迷你杯冰淇淋、抹茶迷你杯、巧克力迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果迷你杯、香草焦糖脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、雙重巧克力甘納許馬卡龍迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍迷你杯、柚香檸檬馬卡龍迷你杯、花生醬雪糕、開心果迷你杯、栗子塔迷你杯、夏威夷脆果仁雪糕、芒果覆盆子雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。）

期限：即起～2月20日

萊爾富



◎中杯草莓風味拿鐵、大杯草莓風味茶歐蕾、特大杯草莓風味氣泡QQ、特大杯冰葡萄風味氣泡

優惠：嚐鮮價49元

期限：即起～2月20日

OK mart



◎阿華田聯名系列優惠

優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折

期限：即起～1月31日

◎迎春納福來OK主題活動

優惠：指定零食／飲料商品享第2件6折起

期限：即起～1月28日