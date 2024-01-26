　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

▲▼中度颱風卡努襲台,內湖地區大賣場湧現搶買生鮮食品人潮,目前蔬菜類及肉類供應正常,價格沒有明顯波動,冷凍食品及泡麵等大受歡迎,美食街用餐民眾比平常少,部分店家因為颱風假沒有營業。（圖／記者姜國輝攝）

▲最新通路優惠來了！超多用品下殺買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）

生活中心／綜合報導

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是麥片、洗髮精、牙膏等，一定要把握便宜先囤貨，而愛喝咖啡的你也有福了，現在有美式、拿鐵等人氣品項「第2杯10元」優惠，換算下來單杯美式只要28元、拿鐵33元。

大潤發

◎桂格美味三合一麥片系列 28-33公克x10入/袋
優惠：促銷價138元，買1送1，平均每件69元
期限：即起～2月1日

◎台灣茶人 100%茶系列（100公克/袋）
優惠：促銷價298元，買1送1，平均每件149元
期限：即起～2月1日

全聯

◎宸間美味關廟Q拉麵(純素)(600g)
優惠：單包79元，買1送1，平均一包40元，
期限：即起～2月1日

◎古寶無患子洗髮精華露系列(550g)
優惠：單瓶特價218元，買1送1，平均一瓶109元
期限：即起～2月1日

美廉社

◎指定糖餅禮盒
優惠：任2件88折
期限：即起～2月6日

◎百利菜瓜布
優惠：市價50元/包，特價任選2包79元
期限：即起～2月6日

家樂福

◎舒潔家用紙巾貼心巧撕FSC/威象大尺寸60~108張X6捲
優惠：189元買1送1
期限：即起～2月15日

◎Farcent香水沐浴露系列（聯名款除外）
優惠：349元買1送1
期限：即起～2月15日

▲家樂福西門店,颱風物資採購貨量充足。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福家用紙巾、香水沐浴露買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）

愛買

◎天生好米履歷一等壽司米2.2kg
優惠：308元買1送1，平均每包154元
期限：即起～2月15日

◎DARLIE抗敏感牙膏(牙齦護理)120g
優惠：99元買1送1，平均每支49.5元
期限：即起～2月15日

好市多

◎灣仔碼頭冷凍高麗菜豬肉水餃
優惠：現省110元
期限：即起～2月1日

◎韓味不二人蔘雞湯
優惠：現省160元
期限：即起～2月1日

7-11

◎大杯美式、大杯拿鐵、大杯熱卡布奇諾、英式紅茶、四季春青茶、珍珠奶茶（門市限定）
優惠：同品項第2杯10元
期限：即起～1月28日

◎CITY金好運旺龍來指定飲品組合688元（OPEN POINT行動隨時取限定）
優惠：濃萃美式21杯、厚乳拿鐵15杯、風味指定飲品(皇家伯爵/太妃焦糖/榛果/抹茶/可可歐蕾/脆酷摩卡)熱飲系列18杯、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯、四季春青茶/英式紅茶任選30杯、大杯精品拿鐵9杯
期限：即起～1月31日

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出豐富的咖啡優惠。（圖／7-11提供）

全家

◎溫罐飲品
優惠：同品項、同價位第2件6折（優惠品項有FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、台農保久乳、光泉原味鮮豆漿）
期限：即起～2月20日

◎哈根達斯129元同價位迷你杯／雪糕
優惠：買3送2／口味任選（優惠口味有草莓迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、香草迷你杯冰淇淋、抹茶迷你杯、巧克力迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果迷你杯、香草焦糖脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、雙重巧克力甘納許馬卡龍迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍迷你杯、柚香檸檬馬卡龍迷你杯、花生醬雪糕、開心果迷你杯、栗子塔迷你杯、夏威夷脆果仁雪糕、芒果覆盆子雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。）
期限：即起～2月20日

萊爾富

◎中杯草莓風味拿鐵、大杯草莓風味茶歐蕾、特大杯草莓風味氣泡QQ、特大杯冰葡萄風味氣泡
優惠：嚐鮮價49元
期限：即起～2月20日

OK mart

◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～1月31日

◎迎春納福來OK主題活動
優惠：指定零食／飲料商品享第2件6折起
期限：即起～1月28日

ET快訊
賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝
女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」
驚動習近平！雲南恐怖山崩　44人全罹難
立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1
今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

每抽都有獎！超商獨家「蠟筆小新一番賞」　小白毛毯、小新寶寶太Q

快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！55元買濕紙巾就中　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

12塊炸雞桶下殺69折吃！　速食店最新「3大組合優惠」爽嗑11天

海尼根Silver星銀　買就送拼色萬用陶瓷盤、感溫變色杯

速食店「9大品項買1送1」快收！　加碼吃烤雞、炸雞第2件下殺半價

尾牙吃會發財！超商限量「叉燒刈包」咬下爆餡　肉超嫩＋滿滿酸菜

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

每抽都有獎！超商獨家「蠟筆小新一番賞」　小白毛毯、小新寶寶太Q

快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！55元買濕紙巾就中　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

12塊炸雞桶下殺69折吃！　速食店最新「3大組合優惠」爽嗑11天

海尼根Silver星銀　買就送拼色萬用陶瓷盤、感溫變色杯

速食店「9大品項買1送1」快收！　加碼吃烤雞、炸雞第2件下殺半價

尾牙吃會發財！超商限量「叉燒刈包」咬下爆餡　肉超嫩＋滿滿酸菜

日本人就是不買特斯拉！　馬斯克怒了：他們缺乏認知

達人「2024存股名單」曝光！　過去10年平均殖利率8.5%

日女星痛訴遭「大咖N男歌手」下藥性侵！　網瘋猜小虎隊神曲原唱

嫌犯未成年！韓美女議員遇襲「頭被砸20下」　驚悚畫面曝光

吳心緹斷開胡釋安：不會特別要聯絡！坦言戀愛「很心累」凍卵30顆

女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

紅海危機讓杜拜與洛杉磯成為海轉空據點　但台灣尚未見需求

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

「支持台灣有權免受威脅」　愛爾蘭參議院通過決議

傳美國安顧問將在與王毅會談　商討紅海局勢

正妹YTR「國外大解放」3秒拉下泳衣拉鍊　3萬粉絲朝聖

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票！

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

速食店「9大品項買1送1」快收！

肯德基「開運金沙雞、金沙薯條」開賣

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

超商獨家蠟筆小新一番賞！每抽有獎

全台通路「激省優惠」最新懶人包

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

速食店「免費送堡」限時3天搶！

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

好市多1 暢銷飲品！網推超方便榛果拿鐵、比星巴克好喝

限時快買！超商大杯美式「只要28元」

更多熱門

相關新聞

膠囊旅館歇業1年　「板橋原宿」439坪地下商場招租

膠囊旅館歇業1年　「板橋原宿」439坪地下商場招租

板橋府中站附近的大型商場「板橋原宿」，近年來由於入駐業種複雜，因此雖位於府中商圈核心區域，卻租金單價頗為低迷，近期有該賣場地下室在《591房屋交易網》上招租，租金開價約每月55萬元，且標題就寫可做「八大行業」。

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／7-11開出2張千萬發票！

超Q「黃色小鴨杯塞」超商限定搶

超Q「黃色小鴨杯塞」超商限定搶

寒流發威！賣場電暖器類狂賣5000多台

寒流發威！賣場電暖器類狂賣5000多台

南消一大隊加強各大賣場安檢

南消一大隊加強各大賣場安檢

關鍵字：

通路優惠超商賣場省錢省荷包

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

快訊／聯電、英特爾宣布晶圓代工合作！　共同開發12奈米製程平台

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面