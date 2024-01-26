　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

小確幸來了！　超商「大杯美式、霜淇淋第2件10元」限時3天搶

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲超商限時3天2大夯品可享第2件10元優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商祭出限時3天「指定咖啡」、「霜淇淋」可享「第2件10元」超殺優惠，且咖啡開放冷熱互換、霜淇淋則可以任選口味，今（26）日正式開跑。

▲▼全家最新「Fami!ce青花椒霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲霜淇淋口味任選第2支只要10元。（圖／記者蕭筠攝）

全家即日起至1月28日連3天於全門市祭出「2大品項第2件10元」優惠，包括「大杯經典美式（冷熱不限）」、「Fami!ce霜淇淋（口味任選）」通通有，換算下來，2杯大杯美式只要55元、2支霜淇淋則下殺59元，且咖啡開放手機寄杯、可購買上限為10杯，把握機會衝喝、衝吃一波。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11也有限時咖啡飲品優惠等喝。

另，7-11全門市至1月28日前也有最新咖啡飲品優惠等喝，優惠品項包括「大杯美式（原價45元」）、「大杯拿鐵（原價55元）」、「大杯熱卡布奇諾（原價55元）」、「英式紅茶（原價35元）」、「四季春青茶（原價35元）」、「珍珠奶茶（原價60元）」可享「同品項第2杯10元」。

加碼1月31日前於OPENPOINT行動隨時取推「CITY688元金好運旺龍來」組合優惠，優惠品項有「濃萃美式21杯」、「厚乳拿鐵15杯」、「風味指定飲品(皇家伯爵/太妃焦糖/榛果/抹茶/可可歐蕾/脆酷摩卡)熱飲系列18杯」、「黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」、「四季春青茶/英式紅茶任選30杯」、「大杯精品拿鐵9杯」。

   【你可能也想看】

►快訊／4.2萬人敲碗成功！麥當勞滿福堡賣全天「澎湖1日限定開吃」
►第2彈「迪士尼手搖杯」來了！　3款聯名環保杯超Q、紅包袋只送不賣
►今天揪同事衝了！　速食店「免費送堡」限時3天搶吃

ET快訊
辣妹信義區天橋上遭性侵！　撿屍男求：再一下下就好
2月上線！突宣布5月關服　玩家全傻眼
快訊／柯文哲下軍令：跑票開除黨籍！
快訊／明星賽先發出爐！　柯瑞竟落選
快訊／文化幣公告　即起禁止買拍立得
台灣旅客有福了！2月起「飛日本10機場」桃機可預先通關
冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死
快訊／LINE Pay掛牌首日　狂飆81%！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

旅行必帶，衣物重複穿搭不怕臭！一噴消臭超神奇，行李空間輕鬆省起來！

小確幸來了！　超商「大杯美式、霜淇淋第2件10元」限時3天搶

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

每抽都有獎！超商獨家「蠟筆小新一番賞」　小白毛毯、小新寶寶太Q

快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！55元買濕紙巾就中　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

旅行必帶，衣物重複穿搭不怕臭！一噴消臭超神奇，行李空間輕鬆省起來！

小確幸來了！　超商「大杯美式、霜淇淋第2件10元」限時3天搶

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

每抽都有獎！超商獨家「蠟筆小新一番賞」　小白毛毯、小新寶寶太Q

快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！55元買濕紙巾就中　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

三星搶代工無望　外媒曝：台積電首批2奈米產能「蘋果全包了」

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

虞書欣登熱搜！保母車竟在「高速公路倒車」　警方介入調查

快訊／美史上首名「氮氣處決」死囚伏法　逐漸缺氧窒息亡

駁未受邀出席民眾黨尾牙　陳琬惠：是當天有事情沒去

南投休旅車「刷載具」…撞破玻璃整輛衝進超商！誇張畫面曝光

尾牙沒揪選將吵成Google熱搜　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重

爆民眾黨感恩餐會還有戰將沒受邀　游淑慧：內部有2種鬥爭

無敵高空環景、超Chill圖書綠洲！南山人壽辦公室大改造　樂活環境幸福感倍增

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票！

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

速食店「9大品項買1送1」快收！

全台通路「激省優惠」最新懶人包

肯德基「開運金沙雞、金沙薯條」開賣

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

超商獨家蠟筆小新一番賞！每抽有獎

超商2大夯品第2件10元限時3天搶

速食店「免費送堡」限時3天搶！

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

好市多1 暢銷飲品！網推超方便榛果拿鐵、比星巴克好喝

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

更多熱門

相關新聞

全台通路「激省優惠」最新懶人包

全台通路「激省優惠」最新懶人包

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是麥片、洗髮精、牙膏等，一定要把握便宜先囤貨，而愛喝咖啡的你也有福了，現在有美式、拿鐵等人氣品項「第2杯10元」優惠，換算下來單杯美式只要28元、拿鐵33元。

徵才網曝光「点爭鮮」插旗澎湖

徵才網曝光「点爭鮮」插旗澎湖

人氣義式餐廳插旗林口　紅白酒買1送1

人氣義式餐廳插旗林口　紅白酒買1送1

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／7-11開出2張千萬發票！

關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面