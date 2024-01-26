小確幸來了！　超商「大杯美式、霜淇淋第2件10元」限時3天搶

▲超商限時3天2大夯品可享第2件10元優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商祭出限時3天「指定咖啡」、「霜淇淋」可享「第2件10元」超殺優惠，且咖啡開放冷熱互換、霜淇淋則可以任選口味，今（26）日正式開跑。

▲霜淇淋口味任選第2支只要10元。（圖／記者蕭筠攝）

全家即日起至1月28日連3天於全門市祭出「2大品項第2件10元」優惠，包括「大杯經典美式（冷熱不限）」、「Fami!ce霜淇淋（口味任選）」通通有，換算下來，2杯大杯美式只要55元、2支霜淇淋則下殺59元，且咖啡開放手機寄杯、可購買上限為10杯，把握機會衝喝、衝吃一波。

▲7-11也有限時咖啡飲品優惠等喝。

另，7-11全門市至1月28日前也有最新咖啡飲品優惠等喝，優惠品項包括「大杯美式（原價45元」）、「大杯拿鐵（原價55元）」、「大杯熱卡布奇諾（原價55元）」、「英式紅茶（原價35元）」、「四季春青茶（原價35元）」、「珍珠奶茶（原價60元）」可享「同品項第2杯10元」。

加碼1月31日前於OPENPOINT行動隨時取推「CITY688元金好運旺龍來」組合優惠，優惠品項有「濃萃美式21杯」、「厚乳拿鐵15杯」、「風味指定飲品(皇家伯爵/太妃焦糖/榛果/抹茶/可可歐蕾/脆酷摩卡)熱飲系列18杯」、「黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」、「四季春青茶/英式紅茶任選30杯」、「大杯精品拿鐵9杯」。