吐瓦魯財長曝選後「重審台灣關係」　外交部揭中國因素

▲吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

我邦交國吐瓦魯本周將舉行大選，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向外媒透露，吐國預計在大選後重新審視與台灣的外交關係，引發國內輿論關注。對此，外交部發言人劉永健今（25）在例行記者會應詢表示，其個人政治主張背後顯然有中國因素影響，不代表吐國官方立場。

外交部表示，對於潘恩紐發言內容，外交部已有掌握，吐瓦魯財政部長未競選連任，而提出個人的政治主張，背後顯然有中國因素的影響，並不代表吐國官方立場，外交部和我國駐吐瓦魯大使館與吐國總督、總理、外長、國會議長、各界政要的聯繫密切，吐國政要已連日多次重申支持兩國邦誼的立場，台吐兩國雙方均珍視彼此的友誼，未來也將在各個領域中持續強化合作。

外交部說明，預祝吐瓦魯國會大選明天順利成功，對於個別候選人基於選舉考量，刻意在選前對外發表不友我的意見，外交部至感遺憾，中國處心積慮謀奪我國邦交國，並將之視為打壓民主台灣的主要手段。

外交部表示，外交部不排除中國為打壓我國國際空間，再次利用吐國選舉惡意操作議題，及影響特定候選人，意圖發動認知作戰混淆國際視聽，呼籲國際社會繼續支持民主台灣，反制中國在各地侵蝕民主價值的惡意介選行為。