美國眾議院跨黨派議員訪團抵台！　蔡英文25日接見交換意見

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）議員、貝拉（Ami Bera, D-CA）議員率團訪問台灣，總統府發言人林聿禪24日表示，總統府誠摯歡迎，而總統蔡英文將於明日（25日）上午於總統府接見訪問團，就雙方所關切的議題交換意見。

林聿禪表示，迪馬里眾議員過去曾在2016年於蔡英文出訪過境邁阿密期間與總統見面，貝拉眾議員過去曾於2023年4月、2017年8月分別隨眾院外委會主席Mike McCaul（R-TX）及眾院外委會時任主席Ed Royce（R-CA）所率之議員團訪台。

林聿禪表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」過去長期透過立法、發布聲明等各項作為堅定挺台，在本月我國總統大選後，也第一時間發布聲明肯定台灣民主選舉。

此外，林聿禪說，美國國會過去無論是在維護印太區域安全、強化台美經貿關係或是支持台灣參與各項國際組織等各項領域，皆不分黨派力挺台灣，總統府表達誠摯感謝；而今年適逢《台灣關係法》立法45週年，本次兩位議員以眾院「國會台灣連線」共同主席身分，以具體行動來台訪問，更充分展現美國國會對台灣的堅定支持，相信未來台美能夠繼續深化合作，為共同守護台海及區域的和平、穩定、繁榮，及堅定捍衛民主自由貢獻心力。