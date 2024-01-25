上兵防彈背心藏子彈　X光機抓包！長官作證「實戰射擊」意外

▲國軍持T91步槍進行實戰化射擊訓練時，可能在移動中排除故障，導致子彈跳進防彈背心。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

澎湖防衛指揮部許姓上兵，去年從台北搭機返回部隊時，被發現托運行李中的防彈背心夾藏了1顆子彈，經比對是國軍T91步槍的5.56mm鋼心彈，許男被依竊取軍用彈藥等重罪移送，許男解釋是實彈化射擊訓練時，不慎彈進戰鬥裝備中，部隊長官也作證的確可能是不小心的，台北地檢署25日以查無犯意等理由，處分不起訴。

據了解，許姓上兵原本派駐馬祖，2022年8月22日曾返回台灣休假，同時將個人的戰鬥攜行裝備帶回家，9月1日調到澎湖防衛指揮部砲兵營，之後再次獲准休假，10月6日帶著戰鬥攜行裝從松山機場要搭乘長榮航空歸營時，托運行李被X機照出藏有軍用步槍子彈。

許男完全不知道自己的防彈背心裡有子彈，解釋自己在馬祖時，曾進行實彈射擊訓練，要在1分45秒內，以不同姿勢快速前進75公尺，並且擊發36顆實彈，可能是當時遇到卡彈進行故障排除後，因身體持續運動狀態中，所以沒注意到有子彈跳進背心裡，許男並指出，若是故意要偷子彈，應該早在10月從馬祖飛回台灣時，就被X光機發現才對。

由於本案涉及軍事作戰任務專業，檢察官找來曾任軍法官的檢察事務官邱秉謙協助釐清，找到許男之前的部隊長官，證實實彈射擊訓練時，的確會發生子彈彈跳到身上的情形，加上防彈背心口袋夾層較多，不容易發現。

為了調查這枚應該在外島的子彈如何進入台灣，檢方也專業人員，證實可能因為物品在進入X光機的角度不同，導致內藏物不見得會被完整檢視到，許男的戰鬥攜行裝在經過松山機場X光機時，子彈角度剛好呈現水平容易被發現，經調閱馬祖北竿機場的X光機記錄，的確也在其中1張影像發現，角度較小不易被看出的子彈外型。

全案先後經松山機場與澎湖防衛部依可判3年到10年的《陸海空軍刑法》竊取軍用彈藥，以及《槍砲彈藥刀械管制條例》的未經許可許有子彈2罪移送後，檢察官調查認為，許男主觀上並無犯意，最後以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴。