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才用超派鐵拳狂揍Toyz！超哥交保隔天「現身機場」　櫃台託運行李

▲超哥現身機場。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲超哥交保隔天現身機場。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者戴若涵／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz，20日晚間因為批評「全台最有錢YouTuber」超哥開設的海鮮餐廳「醋飯難吃」，雙方爆發爭執，超哥最後難忍怒氣更在店門口猛力揮拳狂揍Toyz，打得頭破血流。超哥被以現行犯逮捕，檢方複訊後21日諭令其5萬元交保，但他才交保不久，22日被網友目擊他現身機場。

Toyz先前就因批評超哥所開的「超派雞排」狗都不吃、倒廢油事件，雙方撕破臉。不料，2人世紀大和解不久後，Toyz 20日又前往超哥開設的海鮮餐廳用餐，還邊開直播邊批評，「魚好吃，醋飯不好吃」。

▲▼ Toyz傷勢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲Toyz被打得全身是傷。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

超哥起初忍著怒火，但臉上表情逐漸母湯，飯桌上場面一度尷尬，火藥味愈來愈濃，雙方最後轉移陣地到店門口爭論，但講沒兩句，超哥再也壓抑不住情緒，使出「超派鐵拳」當場暴揍Toyz一頓，將人打得頭破血流。

警方獲報到場後，將超哥以現行犯逮捕，連同其餘友人共8男1女帶回調查，超哥訊後被移送地檢署偵辦，檢方21日複訊後，諭令其以5萬元金額交保。

▲▼ Toyz傷勢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

超哥交保後向社會大眾道歉，「首先，我對昨天一時沒有忍耐住，揍了Toyz一頓，造成風波道歉，暴力就是不對，不好意思，我會負起相關法律責任，會面對。但整件事情，其實他到我店內用餐，應該說本來就不安好心，如果他講我東西很好吃，那誰要看？大家思考一下，他本來就不安好心，黃鼠狼給雞拜年！」表示自己是一時失慮，「用了『超派鐵拳』，揍了他(Toyz)一頓！」

▲▼ 當街毆打Toyz，超哥5萬交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲當街毆打Toyz，超哥5萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

交保隔一天，超哥就被網友直擊他現身機場。透過「記者爆料網」PO出的畫面可發現，超哥戴著一頂軍綠色鴨舌帽，一身黑長袖上衣、短褲，胸前戴著一條金屬項鍊，揹著軍綠色的小側背包，正在報到櫃台託運一個紅色行李箱準備出關。

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