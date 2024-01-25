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身高181公分「工作、學歷好」卻交不到女友！一票搖頭：真的受夠

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO身高181公分，卻沒交過女友。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

尋找伴侶時，每個人在意的地方都不太一樣。近日有男網友發文表示，他雖然身高181公分，且工作、學歷都不錯，但卻從沒交過女友，這是他的問題嗎？還是現在女生的眼光太高了？貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼181交不到女朋友」為標題發文，提到他雖然不是大帥哥，但也沒有長得不好看，他是一個181公分、工作和學歷都不錯的男生。他也補充，他有很多同性、異性朋友，所以不是個性問題。

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原PO坦言，他對女生的長相沒有很講究，基本上不要「恐龍」、BMI爆表，他都覺得沒關係。他透露自己很積極找對象，可是不管在日常生活、交友軟體、實體聯誼中，他都交不到女友，這是他的問題嗎？還是現在女生的眼光都太高了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「說自己不挑的其實都挑爆」、「我的經驗啦，自己說不是個性問題的個性都有點問題，這個問題沒有大到朋友不想鳥你，但也沒有小到異性想進一步」、「除了181就沒有其他優勢，還看不出問題在哪裡嗎」、「183/67路過，這麼跟你說好了，臉大概占了80%，你的問題在第一段就能得到答案了」。

還有網友直呼，「真的受夠一堆180幾的男生，以為自己高女生就會倒貼，超級自以為是，幸好我最後選了168的，完全沒這問題」、「我發現高的男生都會有優越感，我之前認識一個183的，他給人感覺就是我身高也高，工作也不錯，應該是我要去倒追他的那種感覺，性格很高傲，雖然一開始有被他條件吸引，但個性這樣無法相處」。

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