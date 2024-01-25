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達美航空波音757客機準備起飛「前輪脫落」　美航空總署調查

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空編號982航班在滑行準備起飛時前輪脫落。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社亞特蘭大24日綜合外電報導

美國達美航空公司（Delta Air Lines）一架波音（Boeing）757型客機日前在亞特蘭大準備起飛時前輪掉落，達美航空隨後致歉，美國聯邦航空總署（FAA）則已展開調查。

美聯社報導，根據聯邦航空總署說法，這起事件發生於20日上午11時15分左右，地點在喬治亞州哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），當時達美航空編號982航班原定飛往哥倫比亞首都波哥大（Bogota），但在滑行準備起飛時前輪脫落。

這架波音757型客機機齡32年，與近年來引發安全疑慮的737 Max系列是不一樣的型號。

達美航空表示：「所有乘客及行李都已下飛機，轉移到登機口並搭上替代航班。我們為此造成的不便向乘客致歉。」

達美航空發言人告訴美聯社，這起事件沒有造成人員受傷，並說這架飛機重新裝上機輪後於隔天重新投入服務。

根據這家總部位於亞特蘭大的航空公司說法，當時機上有172名乘客、2名機師和4名空服員。

美聯社今天聯繫波音時，對方沒有進一步置評。這家總部位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的飛機製造商在近20年前就停止生產757型客機。

近年來波音客機發生一連串不幸事故，但目前不清楚上述的前輪事件責任歸屬。達美航空負責自己機隊的保養維護。

本月稍早阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9客機發生在半空中掉艙門事件，機身出現一個大洞。阿拉斯加航空和聯合航空公司（United Airlines）之後通報檢查結果，發現多架裝有同類內嵌式艙門的Max 9飛機有螺栓鬆動等問題。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）今天在華府拜會議員，討論Max 9安全問題。

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