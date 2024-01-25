傅崐萁也要選藍總召　賴士葆吐心聲：衷心期盼是場君子之爭

▲國民黨立委賴士葆 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團總召選戰成為立委賴士葆及傅崐萁兩人之爭。面對傅崐萁的挑戰，賴士葆25日表示，立院總召不是官位，是代表黨團發言、協商以及服務所有黨團立委，黨內其他同志也來角逐，他衷心期盼這是一場君子之爭，也希望黨中央及立法院正副院長候選人不要介入這一次黨團自主的選舉。

賴士葆說，立法院是代表民意的最高機關，受到人民神聖的託付，然而立法院實質的運作卻是毫無尊嚴。過去8年，因為民進黨全面執政，讓民主政治受到極大的扭曲，立法院變成行政院的立法局，一群學有專精的教授、各界菁英領袖出身的民進黨不分區立委，在立法院變成只會舉手的表決部隊，更讓人痛心疾首的是這些表決部隊泯滅良知，摒棄專業，欣然的為蔡政府不公、不義、不法的政策修訂法源，來捍衛執政黨的利益。

賴士葆強調，國會一定要自主，立法院要落實監督行政院的功能職責，不能變成行政院的橡皮圖章，過去的陋習就是行政權獨大，一定要有行政院的版本出來才能審查，這是錯謬的思維，例如囤房稅在野黨已提出不少提案，卻被執政黨再三延宕，直到賴清德一聲令下才啟動。兩岸監督條例行政院幾年來故意束諸高閣不提出版本。台灣的立法院必須師法美國國會，美國國會擁有聽證、調查權，這是極待改革的事項，包括反質詢及藐視國會罪等。

賴士葆指出，他多年在立法院問政經驗，包括擔任黨團幹部，累積豐富經驗，熟悉意識運作與攻防，出席每次黨團大會，毫不保留巨細靡遺的分享經驗與對策。對抗鴨霸蔡政府的抗爭場面衝鋒陷陣，無役不與，義無反顧。回顧過去翻牆行政院、衝撞外交部、到促轉會及NCC 踼館，這些場景歷歷在目，甚至為了阻止陳菊不適格擔任監察院長在立法院被打的頭破血流。深知在野立委的天職就是強力的監督制衡，才能夠讓國家社會強大進步。

賴士葆表示，他在立法院歷屆評鑒都是積優，第九、第十屆，受推舉代表國民黨黨團參選立法院長，儘管功敗垂成，仍然堅守崗位，兢兢業業的替人民發聲。本屆根據臉書大數據統計，在野立委自媒體監督政府官員以及社會重大議題，他也勇奪第一名；此外，台灣議題研究中心調查所有在野立委針對十大民怨質詢監督總聲量第二名。在立法院多年，始終未曾忘懷每一張選票神聖的託付，監督制衡是在業立委的天職。

賴士葆說，他如有幸承蒙黨團同志支持擔任總召，除積極推動黨中常會通過的國會改革方案，並將目前黨團目前的數位化進一步優化，建立國會A I雲平台，導入A I科技提升黨團戰力，提供黨團立委輿情分析工具與數據，提升整體黨團成員戰力。