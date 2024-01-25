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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王志安《夜夜秀》諷身障人士　矢板明夫：在日本絕對是樁大事

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人引來批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者皮心瑀／台北報導

大陸媒體人王志安日前參加脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，談到台灣選舉卻暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，並模仿身心障礙者，引發批評，事後則返回日本東京。日本產經新聞台北支局長矢板明夫指出，類似的言論或動作若是在日本的電視上出現，那絕對是一樁大事。有很大機率該節目會被永久停掉，甚至電視台的主管都有可能被迫辭職。

矢板明夫說，任何人都有資格評論台灣的選舉。但是，王志安的言論已經超出了政治評論的範圍。透過模仿諷刺身障人士的動作、語言來搞笑，屬於對弱勢群體的攻擊，在任何民主國家都是不被允許的。

矢板明夫回憶，二十多年前，他當記者的第一個星期，接受的新人教育就是「可以批評，但絕不能歧視」，可以批評或諷刺某位知名人士的言行不一、不作為、無能、說謊。因為這些指控都和這個人的主觀行為有關，是他自己要負責的。但是，不能對一個人的種族、膚色、出身地、疾病、或某些身體特徵進行冷嘲熱諷。因為這些都是他無法改變的。就屬於歧視。而且，批評的對象一定要是有權有勢的大人物。沒有必要針對芸芸眾生，特別是弱勢群體。

矢板明夫指出，在共產黨領導下的中國，缺乏的正是這些人文關懷。王志安出身的中央電視台，有一個最著名的節目叫「春節聯歡晚會」。過去經常有一些藝人，表演時模仿身障人士的特點來搞笑，在中國非常受歡迎。但是，到歐美演出時，卻收到了很多差評。王志安雖然已經在日本生活了，但是他的意識、還有很多央視的價值觀，依然存在。比如說，他至今仍然認為，是因為他批評了台灣的執政黨，所以才受到了打壓、節目的製作人才被迫出來道歉。這就說明，他對台灣的社會也不了解。

矢板明夫認為，王志安是因為他的言論，觸犯了台灣社會的底線、引起了眾怒。民進黨並不是共產黨，節目的製作人才不會在乎得罪民進黨，打開台灣的電視，罵民進黨的節目比比皆是。

爭議爆發後，王志安因以「第三地陸籍人士」方式申請來台觀光，卻參加節目發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

不過，王志安已先離台返回東京，並放話「我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？」，而日本神戶市議員上畠寬弘則表示已收到了相關資訊以及台灣人民的憤怒與悲傷，目前還無法確認王志安加入日本籍的真實性為何，因此無法具體說明會採取何種措施，但他強調，身為政治家，他會支持尊重人權的台灣，也會採取相應的行動。

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