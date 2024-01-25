蘋果不甩歐盟限制　外媒曝：側載App也要收費、審核

▲蘋果側載App仍要審核。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

歐盟《數位市場法案》（DMA）即將於3 月生效，該法案旨在打破蘋果對iOS 應用的壟斷控制，其中最重要的一條規定就是要求蘋果允許用戶在iPhone上側載應用，即繞過App Store 安裝應用程式。

然而，蘋果如何落實這項規定細節卻撲朔迷離。《華爾街日報》聲稱獨家獲得了相關內幕消息，稱蘋果雖然允許側載應用，但仍計劃對側載應用收取費用並進行審核，意圖繼續把控應用生態和收取「保護費」。

目前還不清楚收費標準是否會像App 內購買一樣按收入分成，還是另有標準。在美國，蘋果要求開發者在App Store 之外提供外部支付連結時支付 27% 的佣金，令不少開發者原本想藉此逃脫 App Store 的 30% 抽成計畫落空。

如何審核側載應用更是個令人困惑的問題。如果《華爾街日報》的消息屬實，那麼這與最初 DMA 設想的減少反競爭限制的初衷背道而馳。蘋果仍能掌控iPhone 上的軟體生態並從每個應用中獲利，只不過換了個收費方式。

從技術角度看，蘋果在很大程度上可以為所欲為，但其政策是否能令立法者滿意還有待觀察。DMA 對「守門人」公司的合規要求相對模糊，預計3 月之後，歐盟委員會將進一步提出細則和加強執法，蘋果想要長期維持其封閉控制權恐非易事。