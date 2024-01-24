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求職者看過來！大阪環球影城擬在台灣、南韓招募人才　時薪365元

大阪環球影城

▲大阪環球影城急爭取海外人才。（圖／記者謝盛帆攝）

文／中央社

經營日本大阪環球影城的USJ公司為了接待訪日的外籍旅客，計畫先在台灣、韓國招募人才，預計在2025年之前將提供200個工作機會。

日本經濟新聞報導，隨著訪日外籍旅客急速增加，經營大阪環球影城的USJ公司（總社位於大阪市）認為有必要加強以外語待客的服務，填補日本國內人手不足的情形。

USJ計畫利用「度假打工」制度，透過派遣公司招募外籍工作人員。USJ至今錄用過住在日本的外國人、留學生，但希望擴編，爭取海外人才。

USJ於2023年12月中旬參加日本的人才派遣公司在台北市舉辦的聯合說明會，約有100人應徵。以日文、中文、英文等語言能力為選考標準，USJ決定接納人才派遣公司所選的16人。近期之內，USJ也計畫在韓國舉辦說明會。

從台灣招募到的工作人員將從事在大阪環球影城內的餐飲店的工作，餐飲店與遊客對話的情形多。2023年9月起，利用度假打工制度從台灣到日本的幾人在大阪環球影城工作，屬試驗性質。這些人能用多國語言待客，頗受好評，因此USJ急著招募人才。

工作人員的薪資由雇用的人才派遣公司支付，但薪資標準相當於打工人員（時薪1160-1690日圓，約新台幣250-365元）的薪資。工作期預定是一年。

USJ目前有留學生等外國籍工作人員約180人，今後打算增加藉由度假打工制度，從海外來日本的人才以及住在日本的外國人，到2025年擴增至約600人。

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