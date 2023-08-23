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大阪環球「門票+快速通關8500」買不下手！過來人教1招：玩10項↑

大阪環球影城,大阪環球。（圖／記者施怡妏攝）

▲環球影城門票+快速通關竟要8500元。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

大阪環球影城（USJ）調漲8月中旺季票價，8月11-20日入園的12歲以上成人一日券調整為1萬400日圓（約2300元台幣），一名網友指出，門票+7項快速通關就要噴8500元，想用排隊的就好。對此，有網友搖頭喊「都要去玩了，不買會後悔」，不過也有人推薦買提早入園就可以，遊樂設施排單人通道。

原PO在PTT發文「環球不買快速通關我會後悔嗎？」下個月要去大阪環球影城，想要的快速通關票券都賣完了，只剩下最豪華的7項全包票券，不過要價8500元台幣，「小妹當真買不下去，真的是買不下去救命，那些錢拿來吃大阪美食我會更開心」。

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因為是第一次去，她好奇，如果不買快速通關，進去後都是排隊玩遊樂設施，但很擔心會把時間都花在排隊上，「排隊人龍會很可怕嗎？小妹是不是會後悔，有沒有八卦？」

▲▼大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲有內行人指出，可以買提早入園就好。（圖／記者謝盛帆攝）

對此，有網友喊一定要買，「之前我以為買是浪費錢，進去後才發現幸好有買」、「7個項目包套，快速通關+移動只要2.5小時，沒包套玩這7個，8個小時應該都不夠」、「你排隊的時候你的就會後悔了」、「如果你不知道還有沒有下次就買」、「沒買快速通關，那裡就只能叫做環球購物中心」、「久久才會去一次，又想玩到遊樂設施就買，完全划算」、「排一個90分鐘起跳，90x7=630分鐘」。

不過有網友指出，可以買提早入圍就好，進園區後排單人通道，也可以玩得很開心，「不介意排single的話，其實跟快速通關一樣快」、「我之前去沒買，都走單人通道」、「如果不是周末或日本連假，其實不用，只要很早起去排隊，然後進去後走快一點就好了」、「上上周日去沒買到快速通關，只買到提前入園，結果下午5點前就玩超過10項，也有看到遊行，很慶幸少花好幾千」。

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關鍵字：

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