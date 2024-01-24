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宜蘭傳藝打造親子共讀咖啡店！40組插座、兒童遊戲區上百繪本

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

▲宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，兒童遊戲區有上百繪本，還有40組插座、湖畔景觀，提供不同族群旅人放鬆。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區占地24公頃，每年近百萬遊客到訪，全聯善美的文化藝術基金會今（24）日公布，如今與路易莎咖啡(LOUISA COFFEE)合作，在園區內打造「親子共讀咖啡店」，包括兒童遊戲區蒐羅上百繪本、店內貼心提供40組插座，讓大人小孩都能夠在此放鬆，1/24~1/26開幕期間更有限時飲品8折優惠。

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

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▲路易莎咖啡與全聯善美的文化藝術基金會合作，在店內共同打造「兒童遊戲區」。

全聯善美的文化藝術基金會表示，路易莎咖啡為台灣年輕、有活力的精品咖啡連鎖品牌，而宜蘭傳藝店的位置，位於湖畔旁的觀景樓，天光湖景及畫舫船穿梭其中，景緻怡人，讓遊客可在此享受悠閒時光。

店內另一角落，則與基金會共同打造「兒童遊戲區」，提供上百本繪本免費借閱，讓親子可在此共讀。此外，店內還貼心設立40組插座，隨時可為3C設備充電，提供遊客更舒適放鬆、三五好友聊天的新空間。

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

▲路易莎咖啡傳藝店今（1/24）於宜蘭傳藝中心盛大開幕。

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

▲靠湖邊用餐區採大片玻璃窗，遊客可獨享悠閒的湖畔美景。

路易莎傳藝店採用最新的裝潢風格、細緻的空間區分，讓不同族群的消費者都能在店裡找到屬於自己的角落，像是近目仔窯的空間，以低亮度間接光，提供咖啡廳少有的靜謐和溫潤感，適合在旅行中放空休息。

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

▲▼路易莎傳藝店採用最新的裝潢風格、細緻的空間區分，讓不同族群的消費者都能在店裡找到屬於自己的角落。

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

應景龍年，也推出傳藝限定「開運美食」，路易莎以熱銷的壓磚吐司結合在地文化，採用宜蘭特色農產品，開發傳藝獨家販售的「龍年大桔 開運金賞」鴨賞乳酪絲磚壓吐司、蜂蜜金桔吐司，一甜一鹹，搶攻春遊商機。即日起至1/26還推出飲品8折優惠（手沖除外），邀請遊客到傳藝時，能小坐休憩，感受咖啡香與美麗湖景。

▲▼宜蘭傳藝與路易莎咖啡合作，打造親子共讀咖啡店，上百繪本、遊戲區、湖景、40組插座，提供不同各旅人放鬆。（圖／全聯提供）

▲應景龍年，推出宜蘭傳藝獨家限定「開運美食」鴨賞乳酪絲磚壓吐司、蜂蜜金桔吐司。

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