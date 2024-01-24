媽騎車被「闖紅燈小貨車」猛撞！頸椎骨折慘死　兒女心碎提告求償

▲小貨車闖紅燈撞死女騎士，家屬心碎提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市板橋區中山路二段2022年7月間發生一起死亡車禍！一名吳姓駕駛開小貨車行經該路段時，闖紅燈撞上一輛機車，導致黃姓女騎士死亡。黃女的兒女心碎向吳姓駕駛求償，日前判決出爐。

根據檢方調查，吳姓駕駛2022年7月11日上午11時04分，開著自用小貨車沿新北市板橋區中山路往台北市方向行駛，行經中山路二段212巷口時，貿然闖紅燈直行，不巧當時黃姓女騎士正騎著機車從中山路二段212巷口橫越馬路往懷仁街方向行駛，雙方當場發生碰撞。

黃女人車倒地，受有頭部外傷、頸椎骨折等傷勢，雖經緊急送醫搶救，仍不幸於當天下午4時23分因傷勢過重，中樞神經休克宣告不治，事後吳姓駕駛被依照過失致死罪嫌起訴。

黃女的兒子、女兒心碎向吳姓駕駛提告，求償醫療、殯葬、機車交易減損、精神撫慰金等費用，扣除強制汽車責任保險給付後，2人求償金額合計約289萬餘元。

刑事方面，吳姓駕駛被依照過失致死罪判刑10月，案經上訴高等法院遭駁回；民事方面，板橋簡易庭審理後，判吳姓駕駛應分別賠償黃女子女139萬餘元、49萬餘元，全案仍可上訴。