越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

記者吳世龍／高雄報導

越南籍的裴姓男子（36歲）22日晚間獨自一人走在三民區的街道上，恰巧碰見巡邏員警，員警見他一臉心虛模樣，準備上前盤查時，裴男突然拔腿狂奔，但沒想到警專實習生是飛毛腿，追了50多公尺後就順利將他壓制逮捕，一查才發現，原來裴男逾期居留近一年，訊後依違反入出國移民法，解送移民署高雄專勤隊偵辦收容。

▲▼越南籍的裴姓男子逾期居留近一年，日前獨自一人走在三民區的街道上，遇巡邏員警盤查時，心虛拔腿狂奔近50公尺，最後仍遭警專實習生壓制逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民一分局長明派出所巡邏員警於22日晚上9時許，發現裴姓男子在三民區南台路獨自一人散步，裴男發現巡邏員警經過，心虛立即將目光轉移，且轉頭企圖準備快速離去，此舉讓執行巡邏勤務的長明派出所警員楊育豪、警專實習生謝宗樺察覺異狀，正準備上前詢問，裴男見狀突然心虛拔腿狂奔。

員警見狀大喊「追！」實習生謝宗樺也立刻衝刺追捕，追了50多公尺後，在三民區南台路巷口飛撲將裴男壓制上銬。初步了解，裴男於去年1月持觀光簽證以觀光名義來台旅遊，去年3月居留期限到期後仍不願返回越南。遇警盤查時，自知早已逾期居留近一年，因擔心遭遣返才拒絕警方盤查逃逸。訊後依違反入出國移民法解送移民署高雄專勤隊偵辦收容。