周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　《單身即地獄3》慧善也穿過

記者黃翊婷／綜合報導

南韓女團TWICE成員周子瑜日前返台，並在IG公開泡湯美照。有眼尖網友發現，周子瑜穿的粉色泳裝出自中國跨境快時尚品牌「CIDER」，網站售價為22美元（約新台幣691元），Netflix韓國戀綜《單身即地獄3》人氣成員崔慧善，也曾穿過同品牌的泳裝。

▲周子瑜和Elkie一起泡湯。（圖／翻攝自IG／thinkaboutzu）

周子瑜22日公開一系列旅遊照，除了與家人、隊友志效及定延在台灣吃美食，還與韓團CLC前香港成員Elkie（莊錠欣）一起去泡湯，兩人身穿同款、不同顏色的泳裝，讓粉絲們相當驚喜，就連她們身上穿的泳裝款式也受到關注。

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▲周子瑜的泳裝不到700元就能入手。（圖／翻攝自CIDER網站）

有眼尖網友發現，周子瑜泡湯時穿的泳裝出自中國跨境快時尚品牌「CIDER」，網站售價為22美元（約新台幣691元），該品牌於2020年5月成立，主打簡約精緻美學，且價格不貴，不少明星都曾穿過該品牌的服飾。

除了周子瑜、Elkie之外，Netflix韓國戀綜《單身即地獄3》人氣成員崔慧善在節目中穿的約會泳裝，也是CIDER的，官網售價同樣是22美元。

▼崔慧善也穿過同品牌泳裝。（圖／翻攝自netflixtw的IG、CIDER網站）