乘客愛貓被丟下火車慘死！　列車長「以為浪貓」零下30度扔進雪地

▲ Twix被列車長丟下火車，畫面在網路上引發公憤。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起悲劇，一名飼主帶著愛貓搭火車，未料貓咪鑽出外出籠，被列車長誤以為是流浪貓，便將牠一把丟出車外。但當時戶外溫度達到攝氏零下30度，貓咪被尋獲時早已死亡，點燃民眾怒火，逾20萬人連署要求解雇列車長。

UPDATE

owners of the cat #Twix will appeal to the prosecutor's office, the court, and even the president. The death of their pet was confirmed .



“ I will do everything to ensure that they answer according to the law. [Ready to contact] the police, court, prosecutor's office, pic.twitter.com/JTb9u5vpJ8 — Putin's IBS (@kardinal691) January 20, 2024

BBC報導，這起事件發生於莫斯科以東的基洛夫州（Kirov），飼主11日帶著橘白貓Twix搭乘國營鐵路公司「俄羅斯鐵路」（RZhD）火車，貓咪卻逃出外出籠，剛好被路過車廂的陌生乘客看見，被女列車長誤以為是流浪貓。

Telegram頻道「在基洛夫尋找Twix」公開貓咪照片及影片，清楚可見Twix被人從火車上一把丟進雪地裡。

事件曝光後有數百名志願者在火車站附近尋貓，不幸的是牠20日被尋獲時已經死亡，據報因動物咬傷及凍傷而死，而當時俄羅斯多地受寒流籠罩，基洛夫氣溫甚至達到攝氏零下30度。

當地政府拒絕對女列車長採取刑事調查，引發民眾怒火，逾7萬人簽署請願書要求啟動調查，還有20萬人連署要求將她解雇，飼主也向媒體透露將提出告訴。

俄羅斯鐵路20日聲明向飼主致歉，「對Twix的死深表遺憾」，稱事發後已採取改革措施，禁止列車長強行將動物趕下車，而是交給站務員安置並聯絡動保團體，並強調公司員工「以極大的關心與愛心對待動物，在旅途中竭盡所能照顧牠們」。

▼ Twix被尋獲時已經死亡。（圖／翻攝自Telegram）