　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃橡皮筋喊好吃？館長盲測嘆「以為我弱智嗎」　真實畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導 

網紅「館長」陳之漢近日開箱超哥日料店的餐點，過程中頻頻點頭喊「好吃阿」，但被網友發現，他疑似把橡皮筋吃下肚，引來一陣狂酸「連橡皮筋都吃的人，真的很公正」、「橡皮筋真好吃」。對此，館長23日晚間也PO出最新影片，不僅矇眼盲吃橡皮筋和蘿蔔絲，也曝光了當天的側拍畫面，強調「我沒那麼弱智啦」，不會連橡皮筋和蘿蔔絲都分不出來。

館長23日晚間在YT頻道上傳「大家不要筋筋計較了 ! 你們真的超派 @_@【現場盲測，大吃一筋】」影片，針對網友質疑「吃橡皮筋」一事，他實際買來多份生魚片壽司，並分別準備了一盤橡皮筋和蘿蔔絲，請助理將他眼睛矇上後，測試有沒有辦法吃出生魚片搭配的是蘿蔔絲還是橡皮筋。

▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」，結果疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」，結果疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

只見助理前兩口都是餵館長配有蘿蔔絲的生魚片，而館長也並不覺得有任何異狀，直到第三口吃下配有橡皮筋的生魚片後，館長馬上就將橡皮筋從口中拉出，並直言「你以為我弱智嗎？這種東西你吞得下去X！你怎麼會認為館長已經失智到吃橡皮筋呢？還吃得筋筋有味好不好。」

隨後館長也公布當時另一台攝影機拍下畫面，從0.5倍速畫面可見，一條白色蘿蔔絲被他夾起後，呈圓圈形狀，接著他沾了醬油使得蘿蔔絲的色澤一下就成了土黃色，乍看之下確實與橡皮筋相似，但也證實館長當時所吃下的只是變了色的蘿蔔絲。

▲館長公布當時畫面，證實是吃下蘿蔔絲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長公布當時畫面，證實是吃下蘿蔔絲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

回顧這起烏龍事件，網紅Toyz日前到YTR超哥的餐廳直播，沒想到竟因批評對方「醋飯難吃」，被當街打得頭破血流，引發各界關注。為此，館長也買回超哥餐廳的餐點，親自品嘗後對於品質給予肯定，不過卻被眼尖網友發現，館長在試吃生魚片時，似乎連橡皮筋都一起吃下肚。

事後館長開直播，被問及此事時也誤以為自己真的吞下橡皮筋，但助理小宇強調是沾醬的蘿蔔絲，館長看了別的片段後，確定自己是吃了蘿蔔絲，「那不是橡皮筋，那是沾到醬油的蘿蔔絲，我也以為是橡皮筋，但不是，真的不是」，不過由於外觀實在太過相似，使得不少網友仍半信半疑，並持續在館長各平台留言「吃橡皮筋」。

ET快訊
27歲男「肛門長菜花還染淋病」！　愛做2行為讓醫搖頭
賀瓏夜夜秀製作人道歉了！　訕笑身障者被民進黨批評
冷爆了！「三明治蓋被法」最暖　醫點名1部位都被忽略
天氣冷「特別想尿尿」原因曝！醫：有4情況快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每天尻2槍要減少頻率嗎？最美博士點出關鍵：就像減少睡眠一樣

吃橡皮筋喊好吃？館長盲測嘆「以為我弱智嗎」　真實畫面曝光

快訊／全台深夜「低溫特報」急凍！　18縣市橘燈警戒

賀瓏夜夜秀製作人道歉了！訕笑身障者被民進黨批評：陳律師對不起

寒流再發威！4縣市至少10校「明放低溫假」　最新資訊一次看

10萬人提早領紅包！1縣市「千元禮金已入帳」　快刷存摺有驚喜

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫「恐跌破5℃」　轉晴回溫時間曝

寒流狂襲「急凍4.6度」　全台92人倒地命危！

台女滑雪遭撞慘摔「噴血破相」縫7針！肇事港女下山求援直接落跑

快訊／學測「數Ｂ、社會」解答出爐　6科答案一次看

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

買飼料被凱克鸚鵡吸引　下秒牠也跟著回家去XD

每天尻2槍要減少頻率嗎？最美博士點出關鍵：就像減少睡眠一樣

吃橡皮筋喊好吃？館長盲測嘆「以為我弱智嗎」　真實畫面曝光

快訊／全台深夜「低溫特報」急凍！　18縣市橘燈警戒

賀瓏夜夜秀製作人道歉了！訕笑身障者被民進黨批評：陳律師對不起

寒流再發威！4縣市至少10校「明放低溫假」　最新資訊一次看

10萬人提早領紅包！1縣市「千元禮金已入帳」　快刷存摺有驚喜

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫「恐跌破5℃」　轉晴回溫時間曝

寒流狂襲「急凍4.6度」　全台92人倒地命危！

台女滑雪遭撞慘摔「噴血破相」縫7針！肇事港女下山求援直接落跑

快訊／學測「數Ｂ、社會」解答出爐　6科答案一次看

每天尻2槍要減少頻率嗎？最美博士點出關鍵：就像減少睡眠一樣

市場關注企業財報　美股早盤互有漲跌

中國留學熱降溫　專家稱受疫情與國際關係影響

日本銀行按兵不動　維持超寬鬆貨幣政策

李善均調查文件外流！《D社》遭警方「沒收記者電腦、手機」開砲了

六角年終獎金最高6個月　今年調薪上看3成

路透：4理由讓川普有機會重返白宮

再愛也不會為你改變的3大星座！Top 2不喜歡假裝，想做最真實的自己

啦啦隊女神瑟七宣布離開台灣！原因獲得老闆支持：已經溝通好

吃橡皮筋喊好吃？館長盲測嘆「以為我弱智嗎」　真實畫面曝光

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

生活熱門新聞

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

寒流狂襲「急凍4.6度」全台92人命危

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

訕笑身障者　賀瓏夜夜秀製作人道歉了

吃橡皮筋喊好吃？館長盲吃嘆：以為我弱智嗎

台女滑雪遭撞破相縫7針！肇事港女落跑被肉搜

寒流再發威！4縣市至少10校「明放低溫假」

10萬人提早領紅包！1縣市千元禮金已入帳

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

最強寒流還沒來！最凍時間曝　北部低溫恐探6度以下

更多熱門

相關新聞

館長重看影片3次「那是蘿蔔絲，不是橡皮筋」

館長重看影片3次「那是蘿蔔絲，不是橡皮筋」

網紅Toyz到YTR超哥的餐廳直播，沒想到竟因批評對方「醋飯難吃」，被當街打得頭破血流，引發各界關注。網紅「館長」陳之漢也開箱超哥日料店的餐點，試吃過程中頻頻點頭喊「好吃阿」，但有網友發現，館長疑似把橡皮筋吃下肚，他事後開直播重看影片，笑喊「是沾醬的蘿蔔絲啦」。

館長評超派海鮮「生魚片是唯一缺點」！

館長評超派海鮮「生魚片是唯一缺點」！

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

館長評Toyz當街遭毆：打人百分之一萬不對

館長評Toyz當街遭毆：打人百分之一萬不對

館長邀柯文哲、黃國昌吃尾牙！現場照片曝光

館長邀柯文哲、黃國昌吃尾牙！現場照片曝光

關鍵字：

蘿蔔絲橡皮筋館長

讀者迴響

熱門新聞

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

陽明山下雪！蔡阿嘎挖來吃：有點土味

寒流狂襲「急凍4.6度」全台92人命危

27歲男肛門長菜花還染淋病！2行為讓醫搖頭

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

訕笑身障者　賀瓏夜夜秀製作人道歉了

以為撿到小白貓　5個月長出蝙蝠面具

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面