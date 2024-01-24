吃橡皮筋喊好吃？館長盲測嘆「以為我弱智嗎」　真實畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日開箱超哥日料店的餐點，過程中頻頻點頭喊「好吃阿」，但被網友發現，他疑似把橡皮筋吃下肚，引來一陣狂酸「連橡皮筋都吃的人，真的很公正」、「橡皮筋真好吃」。對此，館長23日晚間也PO出最新影片，不僅矇眼盲吃橡皮筋和蘿蔔絲，也曝光了當天的側拍畫面，強調「我沒那麼弱智啦」，不會連橡皮筋和蘿蔔絲都分不出來。

館長23日晚間在YT頻道上傳「大家不要筋筋計較了 ! 你們真的超派 @_@【現場盲測，大吃一筋】」影片，針對網友質疑「吃橡皮筋」一事，他實際買來多份生魚片壽司，並分別準備了一盤橡皮筋和蘿蔔絲，請助理將他眼睛矇上後，測試有沒有辦法吃出生魚片搭配的是蘿蔔絲還是橡皮筋。

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▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」，結果疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

只見助理前兩口都是餵館長配有蘿蔔絲的生魚片，而館長也並不覺得有任何異狀，直到第三口吃下配有橡皮筋的生魚片後，館長馬上就將橡皮筋從口中拉出，並直言「你以為我弱智嗎？這種東西你吞得下去X！你怎麼會認為館長已經失智到吃橡皮筋呢？還吃得筋筋有味好不好。」

隨後館長也公布當時另一台攝影機拍下畫面，從0.5倍速畫面可見，一條白色蘿蔔絲被他夾起後，呈圓圈形狀，接著他沾了醬油使得蘿蔔絲的色澤一下就成了土黃色，乍看之下確實與橡皮筋相似，但也證實館長當時所吃下的只是變了色的蘿蔔絲。

▲館長公布當時畫面，證實是吃下蘿蔔絲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

回顧這起烏龍事件，網紅Toyz日前到YTR超哥的餐廳直播，沒想到竟因批評對方「醋飯難吃」，被當街打得頭破血流，引發各界關注。為此，館長也買回超哥餐廳的餐點，親自品嘗後對於品質給予肯定，不過卻被眼尖網友發現，館長在試吃生魚片時，似乎連橡皮筋都一起吃下肚。

事後館長開直播，被問及此事時也誤以為自己真的吞下橡皮筋，但助理小宇強調是沾醬的蘿蔔絲，館長看了別的片段後，確定自己是吃了蘿蔔絲，「那不是橡皮筋，那是沾到醬油的蘿蔔絲，我也以為是橡皮筋，但不是，真的不是」，不過由於外觀實在太過相似，使得不少網友仍半信半疑，並持續在館長各平台留言「吃橡皮筋」。