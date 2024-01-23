金管會約談傳高層劃押增資　新光金急發聲明否認

▲新光金外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會要求新光金（2888）態度未變，保險局局長施瓊華甚至親上火線證實約談相關高層，並要求1個月內提出增資規劃。外傳相關高層在與金管會開會後曾簽字劃押，同意配合金管會要求，新光金晚間急發聲明否認。

新光金聲明指出，有關今日（1月23日）媒體報導金管會約談新光金及子公司，主要是溝通增資乙事，本公司已當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要之增資，以提升RBC（資本適足率）。

新光金表示，但因人壽缺口實非現金增資70億元可以解決，故目前公司已尋求外部顧問之協助，積極研議各種可行之方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。至於會中，並未涉及當場簽署承諾文件乙事，特此澄清說明。

施瓊華表示，共約談董事長陳淮舟、總經理陳恩光，和新壽董事長魏寶生、總經理黃敏助等4人，限新光金大股東1個月內完成增資計劃書，否則將祭出限制業務或停止職務、處分資產或限制交易、董總減薪等處份。

金管會指出，已與新光金、新壽董總4人約談後提出信守增資承諾的要求，其中針對新光人壽有承諾三年增資70億元部份，就算新經營團隊沒有簽承諾書，也一樣要完成。

由於新光金大股東吳東進與其他股東之間對增資看法不同調，施瓊華指出，董事會應該要針對此好好討論此議題，有些股東不想增資，不可阻擋有意願股東增資，要讓每個股東都有權利得到尊重。