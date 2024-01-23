超哥怒喊「阿貓阿狗蹭熱度噁心」送超派中指：你什麼咖敢捶Toyz嗎

▲超哥表示，氣不過才用「超派鐵拳」揍一頓。（圖／翻攝自YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

直播主Toyz因嫌YTR超哥的日料餐廳難吃，被對方毆打到頭破血流，送醫縫了10幾針，事件引起外界熱議。超哥比出「超派中指」PO文開嗆，「什麼阿貓阿狗都跑出來批評如何如何」，蹭熱度的人嘴臉實在令人噁心，「如果是你，你敢捶他嗎？你敢嗎？」

超哥在臉書連發2篇文，PO出2張比中指的照片，看到網路上有許多人評論此事，「自己跑過來蹭熱度的人，嘴臉實在是太令人噁心」。他提到，「如果你是當事人，面對一而再再而三的挑釁，你心情如何？」「如果是你，你敢捶他嗎？你敢嗎？」

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超哥表示，「前面兩個如果，事實上都不存在，因為你還不夠有名到能讓Toyz存心去找你麻煩，找你麻煩也沒流量，你不是個咖，人家還懶得理你」。

超哥坦言，如果是像館長（陳之漢）、鳳梨鼠薯（吳泓毅）一樣，以就事論事的立場評論，點出他的不好、不對，「我絕對給予十二萬分的尊重」，但如果是抱著嘲笑、蹭流量的心態，「請先照照鏡子，想想你自己算是什麼咖？」犯錯自然要受法律制裁，敢做就會敢當，「來蹭流量的嘴臉，只會顯得你像個不入流的小丑」。

超哥最後在文末留下3句話，「落井下石的人多、雪中送炭的人少、送你一根超派中指」。