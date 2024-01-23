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被當成中國人！韓男出國玩遇非裔「種族歧視」學猴叫　辣椒水噴眼

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅20多歲的男性和友人前往義大利米蘭觀光，豈料不僅遇上當地種族歧視、被當成中國人，甚至還遭對方搶劫！該名男性指控，當地黑人不僅對他們刻意發出猴子的叫聲，甚至朝他的眼睛噴灑疑似辣椒水的液體，且還搶走包括手機在內的貴重物品，就算向當地警方求助，也於事無補。

根據韓媒JTBC，南韓20多歲的男性觀光客A某今年1月初前往義大利米蘭旅遊，沒想到卻在米蘭世博核心地帶、人來人往且餐廳與名店林立的Corso Como遭到黑人們襲擊，「他們走向我們的時候刻意發出猴子的叫聲，刻意作出種族歧視的舉動，從距離100公尺前就發出這種怪聲，然後對我們喊『你好』（中文發音）、『Ching Chang Chong』。」

據悉，「Ching Chang Chong」為具有侮辱性質的種族主義貶義詞，經常被英語使用者拿來嘲弄漢語使用者、華裔，以及其他外貌類似華裔的東亞人，其故意模仿漢語發音的行為被視為帶有種族辱罵的意涵。

A某表示，他和同行的朋友一共4名韓國人，慘遭8名黑人包圍欺凌，「他們把我的項鍊搶走、把我絆倒，還朝我的睜開的眼睛噴灑疑似含有辣椒素（Capsaicin）成分的液體，另一個黑人則是直接搶走我的手機。」

A某透露，遭到黑人們行竊的財物一共價值300至400萬韓元，於是他們只好向南韓駐義大利米蘭領事館求助，「不過他們對這件事根本束手無策，表示只能協助如何找到距離最近的急診室或警察局，而他們也表示難以提供口譯協助。」

最後，A某只好在同行友人的協助下，前往當地警察局報案，然而案發至今已接近3周，案情卻毫無任何進展。

南韓外交部解釋，除非有特殊緊急狀況，否則依照《領事助力法》，難以提供口譯協助。

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