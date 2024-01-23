最強寒流還沒來！專家曝最凍時間　北部低溫恐探「6度以下」

▲陽明山二子坪停車場下雪，吸引不少賞雪民眾追雪。（圖／CTWANT提供）

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寒流發威，各地降溫皆有感，全台變成「凍番薯」，而中部以北高山也成了銀白世界，包括宜蘭太平山、桃園拉拉山、南投合歡山、北部陽明山都下起雪來，但氣象專家賈新興說，本波寒流最低溫的時間還未到，預計是23日深夜至24日清晨。

據氣象署觀測，23日清晨中部以北及宜蘭地區低溫約6至8度，南部及花東地區約9至12度，白天北部及東北部高溫僅9至11度，中部及花蓮地區11至14度，南部及台東地區15至18度。

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但本波寒流最低溫的時間還未到，賈新興今（23）日在臉書發文指出，本波寒流預估最低溫出現時間是23日深夜至24日清晨，預估到時苗栗以北空曠地區會出現6度以下的低溫，台北站低溫則為9至10度。

氣象署預測，24日西半部、宜花地區低溫約7至10度，台東地區清晨夜晚低溫約10至12度，這波寒流將影響至25日清晨，25日白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，到時北部及宜花必區高溫約16至18度，其他地區約20至23度。

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