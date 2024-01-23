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桃園復興區拉拉山、上巴陵凌晨飄雪　部分地區積雪5公分！

▲低溫寒流侵襲，桃園市復興區今天凌晨起陸續飄下今年入冬以來第一道瑞雪，圖為巴陵派出所雪景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲低溫寒流侵襲，桃園市復興區今天凌晨起陸續飄下今年入冬以來第一道瑞雪，圖為巴陵派出所雪景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

霸王級寒流入侵，桃園市復興區今（23）日降下今年入冬以來第一道瑞雪，包括巴陵、拉拉山凌晨起都陸續降雪，不少提前上山賞雪民眾目睹大雪紛飛，儘管全身凍僵仍直呼非常值得！據指出，復興區巴陵與拉拉山降雪部分最深超過5公分，其餘各地也至少2公分以上，且雪況仍持續中，大溪警分局指出，巴陵派出所以上已進行管制，汽車沒裝雪鍊不能上去。

▲低溫寒流侵襲，桃園市復興區今天凌晨起陸續飄下今年入冬以來第一道瑞雪，圖為巴陵鐵塔猶如銀色世界。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲圖為巴陵鐵塔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市政府觀旅局指出，今天凌晨起，復興區拉拉山、上巴陵地區陸續飄雪，包括巴陵派出所、巴陵鐵塔等地區已成銀色世界，不少上山賞雪民眾目睹今年首道瑞雪，紛紛將堆雪捏成雪球彼此丟擲，享受難得的樂趣。

▲低溫寒流侵襲，桃園市復興區今天凌晨起陸續飄下今年入冬以來第一道瑞雪，圖為巴陵山區一片積雪景象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲巴陵山區一片積雪景象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，根據消防局統計，昨晚在大園區1名43歲王姓男子被發現路倒，消防局救護人員到場後檢視已明顯死亡未送醫，消防局呼籲，民眾在寒流期間務必要做好保暖，避免外出以免發生意外；大溪警方呼籲，今天清晨3時許，復興區桃116縣道11K終點處氣溫達冰點攝氏0度，伴隨持續細雨逐漸降下冰霰，造成路面形成結冰，車輛易造成打滑，巴陵派出所派遣警力於巴陵派出所前實施交通管制，車輛無加裝雪鍊禁止進入桃116縣道及中心路。

▲低溫寒流侵襲，桃園市復興區今天凌晨起陸續飄下今年入冬以來第一道瑞雪，大溪警方在巴陵派出所前交管，沒有加裝鐵鍊禁止上山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警方在巴陵派出所前交管，沒有加裝鐵鍊禁止上山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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