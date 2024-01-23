西拉雅號遭諷「鳥擊專車」很8+9美學！設計師、觀光署曝理念

▲觀光署與台鐵公司合作推出主題800型微笑號的彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」。（圖／觀光署）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署及台鐵公司合作推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」將於明日正式首航至4月30日為止，然而列車外觀卻遭嘲諷像鳥擊血跡，對此設計者Akibo老師表示，車頭是採用光芒圖案配上溫暖粉紅色系，希望各界朋友不要誤會。觀光署則強調，對於西拉雅族文化及傳承均十分尊重與認同。

「SIRAYA西拉雅號」今日首航，特殊外觀引發PTT網友討論，有網友留言「鳥擊專車」、「滿滿檳榔汁，很8+9美學」、「鮪魚列車」、「彩繪很符合啊，連撿骨都做不好的台鐵」，不過也有人認為「實車沒那麼糟啦」、「看了實車影片意外的覺得不錯看，比照片好非常多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，此次「西拉雅號」列車是鐵道界的稱呼，對於西拉雅族文化及傳承均十分尊重與認同，尤其西拉雅管理處更在製作有關西拉雅族文化的影片及圖書時亦加強與族人溝通並邀請西拉雅族的學者來協助審核。近年來也積極協助西拉雅部落共同發展部落美食、工藝及部落觀光的推展。

▲「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車設計者Akibo老師表示，這一次西拉雅號毛衣設計，有象徵台灣燈會光芒的放射線圖案。（圖／觀光署）



「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車設計者Akibo老師表示，這一次西拉雅號毛衣設計，有象徵台灣燈會光芒的放射線圖案、有烏山頭水庫的櫻花、有開心過年的笑臉還有一個大大的愛心寫著I Love TAIWAN，藉著年節把大家愛台灣的心串在一起。這些毛衣圖案都是用3D軟體一針一針編織出來的，彩繪列車的視覺上非常細緻、擬真立體。至於車頭採用光芒圖案配上溫暖粉紅色系，希望各界朋友不要誤會。

觀光署表示，本次與台鐵公司合作此次「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車主要目的是要歡迎大家來搭乘參觀台灣燈會在台南，期待大家共同欣賞美麗的3D編織，更重要的是要歡迎遊客到訪位於官田的西拉雅國家風景區管理處，彩繪列車1月23日抵達台南車站為台灣燈會加油。