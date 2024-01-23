限時2天！超商4款咖啡飲品「第2杯10元」　爽喝美式、珍珠奶茶

▲7-11門市自今（23）日起至1月24日推出指定飲品「第2杯10元」優惠 。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

寒流來襲，這時候喝點熱飲最幸福！就有超商加碼推出指定4款咖啡飲品「第2杯10元」優惠，品項包含大家最愛的美式、珍珠奶茶等，熱熱喝有夠療癒，趕快把握便宜買；另外，超商近日也推出全新日本名物主題落地架，集結許多日本當地暢銷零食糖果，指定品項還可享任選買2送1。

7-11門市自今（23）日起至1月24日加碼推出指定飲品「第2杯10元」優惠，品項有大杯美式（原價45元）、大杯熱卡布奇諾（原價55元）、英式紅茶（原價35元）以及珍珠奶茶（原價60元）。

▲大杯美式、大杯熱卡布奇諾、英式紅茶以及珍珠奶茶通通可享「同品項第2杯10元」優惠。



另外，7-11獨家設立「國際精品專櫃」，現在推出全新「新春日本名物」主題落地架，引進許多日本當地暢銷零食糖果，像是有「夕張哈密瓜／北海道草莓半月形可可」、「味覺糖忍者8字軟糖可樂風味／葡萄風味」、「Sokan粗海帶莖(薄鹽)」、「Sokan細海帶莖(紫蘇梅)」、「北海漁火帆立貝」等，即日起至2月20日指定品項還可享任選買2送1。

▲7-11推出全新「新春日本名物」主題落地架，即日起至2月20日還可享指定品項任選買2送1。



▲萊爾富開賣「草莓風味拿鐵」、「草莓風味茶歐蕾」以及「草莓風味氣泡QQ」，即日起通通可享嚐鮮價49元。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富即日起開賣全新草莓風味咖啡飲品，包含「中杯草莓風味拿鐵」（售價55元）、「大杯草莓風味茶歐蕾」（售價55元）以及「特大杯草莓風味氣泡QQ」（售價55元），且即日起至2月20日止，這3款新品與特大杯冰葡萄風味氣泡通通可享優惠價49元。

▲萊爾富即日起至2月20日還有指定草莓風味糖果巧克力「任選第2件6折」優惠。

不僅如此，同一期間萊爾富還推出指定草莓風味糖果巧克力「任選第2件6折」優惠，品項包含雀巢纖怡草莓穀物棒（售價39元）、黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾（售價32元）、77乳加-濃黑巧莓（售價20元）以及歐維氏巧克力跳跳糖-雙層巧莓風味（售價30元）等。