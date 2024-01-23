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美海軍第五艦隊司令：伊朗「直接參與」青年運動襲擊行動

▲▼美國海軍第五艦隊司令庫珀（Brad Cooper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍第五艦隊司令庫珀直指伊朗參與了青年運動在紅海的襲擊行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國海軍第五艦隊司令庫珀（Brad Cooper）透露，伊朗在以色列對哈瑪斯戰爭期間，直接參與了葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）的船隻襲擊行動。雖然庫珀未言明德黑蘭指揮了青年運動的個別襲擊，但他承認伊朗相關的襲擊已擴大至中東更廣泛的水域。

庫珀在美聯社的採訪中指出，青年運動對商船發動的襲擊「是近幾代人看到最嚴重的一次」，尤其是在涉及國際社會的攻擊上。他強調，伊朗明顯直接參與了這些襲擊，為青年運動提供了資金、資源、物資和培訓，而這也標誌著伊朗之前僅限於威脅波斯灣（Persian Gulf）及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行動，現已擴大至更遠的中東水域。

伊朗駐聯合國代表團和青年運動在葉門的領導層沒有回覆美聯社的置評請求，但青年運動後來聲稱他們襲擊了一艘懸掛美國國旗的船隻，而第五艦隊卻表示相關說法是「明顯的謊言」，因為第五艦隊一直與該船保持聯繫。

自去年11月以來，伊朗所支持的青年運動對通往蘇伊士運河的船隻發動了至少34次襲擊，而美國近日也對青年運動發動了7輪空襲，以摧毀青年運動控制的空軍基地和飛彈發射場。在這一前提下，報導指出，全球經濟依舊面臨風險，因為許多船隻為了避開攻擊，紛紛繞開了蘇伊士運河，導致埃及的收入減少、航運成本上升，並可能推高全球通膨。

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