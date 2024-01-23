嫌小姐服務差！船員嗆：讓店開不下去　槍藏垃圾桶「被阿姨撿走」

記者陳崑福／屏東報導

屏東洪姓男子到東港鎮一家小吃店消費，不爽店內服務，涉嫌亮槍恐嚇，店家畏懼報案，東港警分局趕到，在包廂內找到10發子彈，但洪已聞訊逃逸，但事先卻將槍枝藏放在隔壁包廂垃圾桶內，警方結束追緝圍捕，他大膽返回小吃店取槍，由於找不到槍枝，嗆聲要讓店家開不下去，警方二度獲報前往圍捕未果，在清潔工的垃圾袋內找到手槍，再循線將他逮獲送辦。

▲東港警方趕到小吃店抓人。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局於21日晚接獲民眾報案，稱在小吃店包廂有名男子不爽小姐服務態度，亮槍恐嚇；警方獲報立即趕往現場，在包廂內找到10發子彈，涉嫌的57歲洪姓男子已逃離現場，警方立刻組成專案小組追捕未果。

1小時後，店家指洪男再返回現場找槍，不滿店家回應，嗆要店家開不去，警方二度趕該小吃店內，研判槍枝在店內，調閱多處監視器過濾分析，另依據現場跡證，連結犯案手法，在清潔婦人清潔過後廁所垃圾袋內找到1把枝，研判洪男所有，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，向法院聲請搜索票於22日下午在他東港租屋處逮獲，起出子彈36發。

據悉，他供稱，子彈自己改造，槍枝則是一名已過世友人寄發，訊後違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢方以涉案情節重大等理由，向法院聲押獲准，並調查身為船員的他為何擁槍自重。



東港警分局長張世儒表示，非法持有槍械已嚴重危害社會治安，警將持續用心投入治安維護工作，強力打擊槍械、毒品、幫派及詐欺等犯罪，展現警方維護治安的決心，民眾如發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。