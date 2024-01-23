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不斷更新／陽明山、太平山、合歡山全下雪！　全台追雪一次看

記者陳俊宏／綜合報導

入冬最強寒流發威配合豐沛水氣，台北陽明山、七星山、大屯山、宜蘭太平山、桃園拉拉山、台中大雪山、南投合歡山都下雪，成了一片銀白世界，讓追雪族嗨翻。對此，《ETtoday新聞雲》也彙整全台「雪線」情況。

►陽明山、大屯山、七星山下雪

陽明山、大屯山、七星山今天清晨起下雪，有剛考完學測的高三生一早集體上山追雪，其中兩名男學生在冰天雪地中直接脫掉上衣，還問其他人，「肌肉大嗎」？旁人則直呼「粗」！

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快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

▲▼高三生冰天雪地中脫上衣秀肌肉。（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

陽明山雨夾雪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾開心堆雪人。（圖／記者湯興漢攝）

陽明山雨夾雪。（圖／記者湯興漢攝）

►太平山下雪

宜蘭太平山周一深夜下冰霰，今凌晨也開始飄雪，成了一片銀白世界。

▲▼太平山23日若溫度持續下降，將有雪可賞。（資料照／太平山莊提供，下同）

▲▼太平山下雪美景。（圖／太平山莊提供）

▲▼太平山23日一早，－3°C「雪片紛飛」成夢幻美景。（圖／太平山莊提供，下同）

►拉拉山下雪

桃園拉拉山今凌晨3時40分下雪，雪白美景宛如雪國，十分浪漫。

▼拉拉山下雪。（圖／翻攝臉書／拉拉山 恩愛農場）

▲▼拉拉山下雪。（圖／翻攝臉書／拉拉山 恩愛農場）

►合歡山下雪

合歡山今天清晨下雪，積雪達4公分，也出動剷雪車。

合歡山下雪。（圖／林保署南投分署提供）

▲▼合歡山銀白世界。（圖／林保署南投分署提供）

合歡山下雪。（圖／林保署南投分署提供）

▲▼ 合歡山下雪 。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼合歡山全白了。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼ 合歡山下雪 。（圖／林業保育署南投分署提供）

►大雪山、福壽山農場下雪

大雪山49k一早6點多下雪，福壽山農場天池、露營區也持續降雪。

大雪山49k一早6點多下雪。（圖／林業署台中分署提供）

▲▼大雪山下雪。（圖／林業署台中分署提供）

大雪山49k一早6點多下雪。（圖／林業署台中分署提供）

福壽山農場下雪。（圖／福壽山農場提供）

▲▼福壽山農場下雪。（圖／福壽山農場提供）

福壽山農場下雪。（圖／福壽山農場提供）

►玉山下雪

玉山周一晚降雪1-2公分，今日最低溫達零下5.5度。

▼玉山雪景。（圖／氣象署）

玉山下雪。（圖／氣象署）

►新竹尖石下雪

新竹縣尖石鄉下雪，積雪達3公分。

▲▼新竹尖石下雪。（圖／翻攝臉書／綠木頭）

▲▼尖石雪景。（圖／翻攝臉書／綠木頭）

▲▼新竹尖石下雪。（圖／翻攝臉書／綠木頭）

►馬祖北竿下雪

今凌晨0時，北竿標竿290公尺的壁山，出現雪和冰霰的情況。馬祖罕見下雪，讓當地居民嗨翻，紛紛到壁山觀賞雪景。

▲▼馬祖北竿下雪。（圖／「馬祖有個周小馬 追淚人」授權提供）

▲▼馬祖雪景。（圖／「馬祖有個周小馬 追淚人」授權提供）

▲▼馬祖北竿下雪。（圖／「馬祖有個周小馬 追淚人」授權提供）

▲▼馬祖北竿下雪。（圖／「馬祖有個周小馬 追淚人」授權提供）

▲▼馬祖雪景。（圖／「馬祖有個周小馬 追淚人」授權提供）

▲▼馬祖北竿下雪。（圖／「馬祖有個周小馬 追淚人」授權提供）

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