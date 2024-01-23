快！「龍」出沒注意！家樂福變抓寶聖地　AR抓龍搶限量好康

▲辦年貨到家樂福，一次採買最省時省力又省荷包，逛一逛不只能遇到「龍」，打開手機抓還能得到限量好康。（圖／記者李毓康攝，以下同）

消費中心／綜合報導

快～新年到賣場購物還能得到限量好康，龍年屬性的才應景！你沒看錯，抓寶聖地就在家樂福。

家樂福龍年限定活動，現在來辦年貨，還可以玩AR捕捉三款特別版龍年吉祥物，可愛的角色設計與龍年相得益彰，為過年購物增添一份樂趣，重點是「尋寶」還能賺到好康驚喜！

▲▼到家樂福玩AR可以捕捉三款特別版龍年吉祥物，抓寶地點分別在賣場「水果、海鮮、春節禮盒」三個區域。

就快過年了，越接近春節，年味越來越濃，家家戶戶除了忙著除舊佈新，也著手預備年菜、採買年貨，準備迎接龍年到來。為了省時省力，不少人會到大賣場展開一年一度大採購，包括年節食材、零食乾貨、美食禮盒及節慶裝飾等一次買齊，省去到處奔波的麻煩，而今年家樂福出奇招吸客，邀請消費者一起「龍來大團圓」。不僅好買好逛，可以找到各式各樣年節必備品以及一系列龍年特色商品，走在賣場還能驚喜遇到「龍」，只要把手機拿出來，即可搖身變成玩家，輕鬆收服龍年吉祥物。

▲▼手機掃描QR Code進入AR網站後，對著看板中間圖案，就能抓取到小龍，一共有三隻龍，全部蒐集可獲得折價券。

為了打造好玩有趣的購物體驗，家樂福推出「團圓來抓龍」AR遊戲，以龍年主題設計三款龍造型吉祥物，等著大家來尋找、蒐集，至於要到哪裡找「龍」？玩法攻略很簡單，家樂福會在量販店內「水果、海鮮、春節禮盒」這三個區域設置AR抓龍活動區，只需打開手機掃描QR Code進入AR網站就能開始抓龍，各區各有一隻、一共有三隻小龍，全部抓取到就算挑戰成功，網站將自動帶出折價券QR Code，購物金馬上入袋！超好康的折價券數量有限，還不趕快到家樂福抓龍搶起來！

▲現拿現用折價券最划算！

龍來拿好禮！抓寶就來家樂福！家樂福「團圓來抓龍」AR遊戲活動限定於量販店，即日起至2/15止，快來完成任務，成為「抓龍大師」。抓到的龍也是家樂福「龍來大團圓」LINE貼圖同款，1/16起加入家樂福LINE官方帳號，可免費下載超可愛龍年貼圖，拜年傳給親朋好友最好用。此外，年夜飯想好要吃什麼了嗎？不管是米其林&必比登推薦、台菜夯店、名店美食、蔬食料理、人氣手路菜，年菜組合或是自由組合搭配，在家樂福通通都能一站購足（https://reurl.cc/mr0ApA），新年前各種會員專屬優惠更是要好好把握，趁著活動期間買起來最划算。

▲即日起加入家樂福LINE官方帳號，免費下載超可愛龍年貼圖，拜年傳給親朋好友最好用。

即日起至2/6，凡購買年菜DM商品，滿$1500送$100現金折價券，滿$3588送限量航海王龍年紀念版場景組一組；購買任一年菜套餐，送航海王春聯與紅包袋各一包，以及可用$158元加購航海王井裡月甜湯，數量有限，送完為止，詳情請見家樂福春節年菜DM，以DM說明為準，另有會員限定的龍年限量聯名商品，滿$168元還可加價購限量聯名MININIGUMAN商品。除了過年必吃的團圓菜，進入慶祝年節的籌備階段，到家樂福辦年貨、禮盒應有盡有，農曆年前還有三波，1/27-28、2/3-4、2/5-8，全通路消費滿額享9折回饋，趕緊把握機會！會員於家樂福量販店、線上購物滿$2,000元；超市店、家速配滿888元，實體門市以現金折價券回饋，線上購物與家速配直接折抵，不但省了荷包，也為家裡營造新氣象，熱鬧迎龍年。

更多龍年優惠活動請見家樂福活動頁：https://reurl.cc/E44OyA