球賽跑跳隱形眼鏡險飛出　「四爺」陳傑憲一招擺脫困擾

▲統一獅球員陳傑憲透露，長期戴隱形眼鏡有眼睛乾澀困擾，日前終於獲得解決。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台南報導

統一獅職棒球員陳傑憲和施冠宇兩人昔日都是眼鏡一族，兩人度數雖都不重，約為300度及100度，但練球、比賽時都需要長時間配戴隱形眼鏡，不僅頻受眼睛乾澀困擾，還有夜間視力受限的挑戰，其中陳傑憲更透露，比賽在衝刺、跳躍時，隱形眼鏡也亂移動。兩人日前接受手術後，終於擺脫長期問題。

台南大學眼科透露，根據數據統計，國內近視人口已超過1300萬，近年越來越多人選擇近視雷射手術，重獲清晰視力，其中以微創技術備受矚目。陳傑憲和施冠宇日前就接受新型「SMILE Pro全飛秒」微創近視雷射設備，單眼雷射時間縮短至10秒內完成，其「精準、快速、安全」的特性，大幅提升了消費者對於近視雷射的接受度與滿意度。

台南大學眼科蘇俊峰院長指出，SMILE Pro單眼雷射10秒鐘，確實能大幅降低患者心理壓力，同時強化手術配合度，搭配智能導航定位，提高手術的精準度與術後視覺品質。

陳傑憲提到，雷射過程真的很快，過程也沒有不適及疼痛，還沒來得及反應手術就結束了，現希望雷射後盼能突破自我，在新賽季能有亮眼的表現。施冠宇也提到，手術後的恢復期相當快速，原先以為會需要一段時間休息，沒想到隔天視力就恢復到1.0，讓他可以應付賽季忙碌和密集的訓練。