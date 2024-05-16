女網友叫外送收到「超噁發霉小菜」！Uber Eats道歉：店家已停權

▲女網友在外送平台點到發霉小菜 。（圖／mavis_1995 Threads授權提供）

記者蕭筠／台北報導

真的太噁了！一名女網友在網路發文抱怨，近日透過外送平台點餐，竟然收到長滿菌絲的小菜，且在Google Map上完全查不到此店家，讓她氣炸怒罵：「真的太扯了吧吧吧吧！」照片曝光也讓大批網友直呼「看照片就頭皮發麻了」、「太噁了吧」。對此，Uber Eats也出面證實此事，表示餐廳坦承內部作業疏漏，「對於消費者深感抱歉。」目前已全額退款該筆訂單金額，店家也暫時停權。

▲塑膠盒內的小菜半邊布滿整片黴菌絲，畫面十分嚇人。

有女網友在Thresds上發文表示，「點個外送然後收到這種東西，估狗完全查不到店家，真的是有一口氣不知道怎麼出，太扯了吧吧吧吧。」並曬出超噁小菜發霉照，可以看到塑膠盒內的小菜左半邊布滿整片黴菌絲，畫面十分嚇人，後也查出該店家位於新北市淡水區民族路上，且發現該店家的餐點發霉已經不是第一次，讓女網友崩潰喊：「誰敢吃啊！」

小菜發霉照曝光後也引來一票網友崩潰留言「我瘋掉，看照片就頭皮發麻了」、「噁爆了」、「發霉成這樣商家還出貨」、「這出餐都不用看的喔」、「這應該是清腸滷味吧」、「太扯，超爆扯」。

對此，Uber Eats作出最新回應表示：「經平台與商家溝通，餐廳坦承因內部作業疏漏，誤提供疑慮餐點，商家希望透過平台轉達對於消費者深感抱歉。平台已經全額退款該筆訂單金額，並將依平台社群指引和我們與商家的合約內容將商家暫時停權，且不排除永久停權的可能，以致力提供所有平台使用者安全的外送體驗。」