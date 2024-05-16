　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

女網友叫外送收到「超噁發霉小菜」！Uber Eats道歉：店家已停權

▲▼女網友於外送平台點到發霉小菜 。（圖／mavis_1995 Threads授權提供）

▲女網友在外送平台點到發霉小菜 。（圖／mavis_1995 Threads授權提供）

記者蕭筠／台北報導

真的太噁了！一名女網友在網路發文抱怨，近日透過外送平台點餐，竟然收到長滿菌絲的小菜，且在Google Map上完全查不到此店家，讓她氣炸怒罵：「真的太扯了吧吧吧吧！」照片曝光也讓大批網友直呼「看照片就頭皮發麻了」、「太噁了吧」。對此，Uber Eats也出面證實此事，表示餐廳坦承內部作業疏漏，「對於消費者深感抱歉。」目前已全額退款該筆訂單金額，店家也暫時停權。

▲▼女網友於外送平台點到發霉小菜 。（圖／mavis_1995 Threads授權提供）

▲塑膠盒內的小菜半邊布滿整片黴菌絲，畫面十分嚇人。

有女網友在Thresds上發文表示，「點個外送然後收到這種東西，估狗完全查不到店家，真的是有一口氣不知道怎麼出，太扯了吧吧吧吧。」並曬出超噁小菜發霉照，可以看到塑膠盒內的小菜左半邊布滿整片黴菌絲，畫面十分嚇人，後也查出該店家位於新北市淡水區民族路上，且發現該店家的餐點發霉已經不是第一次，讓女網友崩潰喊：「誰敢吃啊！」

小菜發霉照曝光後也引來一票網友崩潰留言「我瘋掉，看照片就頭皮發麻了」、「噁爆了」、「發霉成這樣商家還出貨」、「這出餐都不用看的喔」、「這應該是清腸滷味吧」、「太扯，超爆扯」。

對此，Uber Eats作出最新回應表示：「經平台與商家溝通，餐廳坦承因內部作業疏漏，誤提供疑慮餐點，商家希望透過平台轉達對於消費者深感抱歉。平台已經全額退款該筆訂單金額，並將依平台社群指引和我們與商家的合約內容將商家暫時停權，且不排除永久停權的可能，以致力提供所有平台使用者安全的外送體驗。」

【你可能也想看】

►快訊／Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►8夯品買1送1！漢堡王「超殺優惠券」一次看　漢堡+飲料60元有找

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

【廣編】童年快樂回來了！睽違10年「品牌」以全新面貌回歸

女網友叫外送收到「超噁發霉小菜」！Uber Eats道歉：店家已停權

萌寵粉專影片輕鬆上線！Galaxy AI企劃、剪輯大揭密

【廣編】SNICKERS®「杏」福滋味化身520告白神器！即日起至指定超商購買新品享加10元多1件

《寶可夢加傲樂》捷拉奧拉杯　5／18東森廣場台北車站開打

超Q「寶可夢大抱枕」來了！皮卡丘、卡比獸太好抱　超商限定開賣

超商「3款日式燒肉聯名美食」來了！　漢堡排尬檸檬牛排醬超欠吃

「扭蛋藏籤」引眾怒！唐吉訶德聲明致歉：提供參與消費者最大賞並退費

超商最新「3款香橙咖啡飲品」！還加了綠茶凍　2杯只要99元爽喝

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

【廣編】童年快樂回來了！睽違10年「品牌」以全新面貌回歸

女網友叫外送收到「超噁發霉小菜」！Uber Eats道歉：店家已停權

萌寵粉專影片輕鬆上線！Galaxy AI企劃、剪輯大揭密

【廣編】SNICKERS®「杏」福滋味化身520告白神器！即日起至指定超商購買新品享加10元多1件

《寶可夢加傲樂》捷拉奧拉杯　5／18東森廣場台北車站開打

超Q「寶可夢大抱枕」來了！皮卡丘、卡比獸太好抱　超商限定開賣

超商「3款日式燒肉聯名美食」來了！　漢堡排尬檸檬牛排醬超欠吃

「扭蛋藏籤」引眾怒！唐吉訶德聲明致歉：提供參與消費者最大賞並退費

超商最新「3款香橙咖啡飲品」！還加了綠茶凍　2杯只要99元爽喝

聽信朋友「吃太好才罹腸癌」！他節食爆瘦25kg　治療半個月竟離世

要小倆口在三重、蘆洲「找400萬房」　網傻：婆婆活在30年前？

胡瓜嘆「年輕人主持費太低」揭當年超狂福利！　認同徐乃麟不再參加金鐘獎

小哈利大學畢業了！庾澄慶、伊能靜飛紐約出席畢典　網敲碗同框

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世了仍盯著我的肚皮

戀上未成年姪女「家裡嘿咻+20次」　桃園色男坦承犯行須入獄

傅崐萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

賣到缺貨的打架洗髮精、洗衣品等獨家新品、優惠登場

女網友收到「超噁發霉小菜」！Uber Eats證實

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

不織布產業盛會首在台聚明星陣容

7-11霜淇淋新口味！限時2支0元爽吃

7-11x小美「2款獨家新冰」限時2件0元

超商「6款咖啡飲品優惠」來了！

台灣珍奶靠這瓶風靡全球六大洲

老賴茶棧聯名進擊的巨人抽機票

漢堡王「華堡免費送」只有今天！

唐吉訶德「扭蛋藏籤」聲明致歉宣布補償

史上最Q「寶可夢大抱枕」！超商限定開賣

吃貨快看！饗饗、旭集同饗餐飲套券下殺1元起

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業

更多熱門

相關新聞

Uber吃下熊貓　將壟斷外送市場？

Uber吃下熊貓　將壟斷外送市場？

昨日傳出外送平台「Uber Eats」宣布以9億5千萬美元現金併購「foodpanda台灣外送事業」！看到有部分人擔心壟斷議題，但在任何一個併購案中，都必須思考的是：「如果那麼好賺，賣方為什麼要賣？」

Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats併熊貓…「網紅486提2疑慮」：品質必下滑！

Uber Eats併熊貓…「網紅486提2疑慮」：品質必下滑！

公平會認「Uber Eats併foodpanda」已是獨占：可能不過

公平會認「Uber Eats併foodpanda」已是獨占：可能不過

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

關鍵字：

Uber Eats外送平台點餐發霉小菜

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面