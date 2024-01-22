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睽違3年陽明山有望再降雪　學者：這波可維持2~3天「不急著衝上山」

記者李宜秦／台北報導

寒流南下影響，氣象署預測，北部和宜蘭1000公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山有機會降雪。文化大學大氣系教授周昆炫今天在臉書貼文表示，根據預報顯示，陽明山山區的竹子山、大屯山、七星山都有降雪機會，且預測這波雪應該可以維持個2、3天，大家不用急著上山。

▲▼賞太平山銀白仙境雪景，10日「追雪部隊」車潮回堵4公里。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲寒流來襲，高山可能下雪。（示意圖／記者游芳男翻攝）

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周昆炫指出，這波寒流預計今天晚上平地會降到8到9度，會維持2天左右的低溫，而且入夜後到明天全台雨勢明顯，因此北部各縣市的最高峰應該都會陸續降雪。

周昆炫表示，至於罕見的屯山積雪，模式的定量雪高預報最近兩報陽明山山區的竹子山、大屯山、七星山還是有的，約1到5公分。若下雪的話，預測這波雪應該可以維持個2、3天，大家不用急著上山，上山的話也要做好準備再上山踩雪。

中央氣象署預測，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨台中以北及東北部低溫約12、13度，其他地區低溫約14至17度，北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，預估北部局部地區中午起氣溫將會降至10度左右，其他地區氣溫白天仍有升溫現象，中部及花東高溫大約17至22度，高屏地區約23、24度，各地都是越晚越冷，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，華南雲雨區東移，預測今日下半天起降雨有更明顯且範圍擴大的趨勢，北部及東北部降雨持續，尤其在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部、花東及澎、金、馬有局部短暫雨；今晚起若低溫與水氣配合，北部及宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

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