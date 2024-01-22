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Toyz上門嫌醋飯難吃　鄉民驚覺「超哥早狠撂一句」：已暗示警告了

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

▲超哥跟Toyz還待在餐廳內時，臉色就已經非常不好。（圖／翻攝YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅超哥20日由於名下餐廳被網紅Toyz嫌難吃，氣得他當街把對方打到頭破血流送醫，由於衝突發生時Toyz正在直播，事件立刻引發社會高度關注。有網友發現，超哥跟Toyz在餐廳內吃飯時，其實就已經隱晦的警告了Toyz一句話，沒想到2人最後還是爆發衝突。

超哥與Toyz的衝突發生後，有網友在批踢踢以「超哥：台灣人不是都善良笑笑的」為題，表示他看完兩人衝突的影片後，發現兩人在室內對話時，超哥說了幾句「你做人，剛好就好，有的台灣人不是像我們這樣，善良笑笑的」、「對台灣的店家，你有任何包容的心態嗎？」

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▲▼Toyz「醋飯天條」太白目？超哥餐桌邊早撂這句　鄉民秒懂：有警告意味。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼Toyz「醋飯天條」太白目？超哥餐桌邊早撂這句　鄉民秒懂：有警告意味。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人說，「這其實是講反話，有警告意味」、「超哥其實早就暗示他適可而止了」、「我覺得都是因為有開直播，所以想講的很婉轉」、「要是沒有小孩沒直播，早就店內處理」、「這樣講就是在警告了吧」，也有人說，「說自己善良，笑死」、「滿口台灣人，台灣餐飲業，不要亂代表別人唉」。

兩人衝突發生後，超哥當場被依現行犯逮捕，Toyz則於21日凌晨委任律師提告超哥恐嚇、傷害、殺人未遂、組織犯罪等4罪。台北地檢署21日下午複訊後，諭令超哥以5萬元交保。超哥走出地檢署後，在鏡頭前向大眾道歉「打人是不對的」，但他也坦言「如果時間倒轉一次，我還是會揍他」。
 

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