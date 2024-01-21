寒流來了！「一個台灣2個世界」南北溫差12度

▲北部先有感降溫。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

寒流襲台，大家務必做好保暖！氣象粉專指出，冷空氣前緣正往台灣前進，北部有感降溫，中南部冷感會慢個半天至1天左右，因此形成「一個台灣，兩個世界」的冷暖差異。全台網友也紛紛回報，「一早的台北14度，台南人覺得冷」、「高雄穿短袖吃冰淇淋」。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文提醒，冷空氣前緣正在靠近中，北台灣率先降溫，中、南部地區因為地形阻擋及出太陽，會延遲半天到一天左右，屆時變成「一個台灣，兩個世界​，目前南、北溫差將近12度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，各地網友紛紛回報氣溫狀況，「花蓮很有感，冷」、「恆春開始風變涼了」、「住桃園很冷，圍巾出動了」、「一早的台北14度，台南人覺得冷」、「我在林口家裡開暖氣中」；但也有網友喊熱，「屏東跟烤地瓜一樣...熱爆」、「台南外面一堆穿短袖的」、「高雄真的熱，這幾天都吹電風扇了」、「我在台南熱到不行，全身脫光光，還是很熱」。

氣象署預報員陳姵安指出，今日起寒流正式南下，並持續影響至周三。全台下午開始溫度下滑，周二晚上到周三清晨最低溫，中部以北、東部、東北部7到8度，沿海空曠地區、近山區平地再低1到2度。

根據氣象署一周預報，苗栗縣周二體感溫度已低至-1度，周四寒流減弱，但北部天氣依然偏冷，高溫不超過20度，中南部周五高溫可達20度以上，要注意日夜溫差大。

▼未來一周溫度預測。（圖／氣象署）

