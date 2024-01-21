　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南的昆明動物園為了處理鼠患，10年前將流浪貓投放到猴子區飼養，但最近卻有遊客反映，發現小貓被猴子「QJ」（性侵），質疑動物園虐貓。對此，園方表示，動物園「猴貓共棲」的現象已經超過10年，貓的健康狀況良好、毛色光亮，與猴子相處也很友好，遊客反映的所謂「QJ」情況，只是動物之間的嬉戲行為。

▼昆明動物園將流浪貓養在猴子區。（圖／翻攝微博）

▲▼流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」。（圖／翻攝微博）

遊客在網路上發文表示，他們在昆明動物園的猴子區，發現有兩隻貓，不知道是誰放進去的，本來覺得很可愛，直到看見有一隻小猴子抓住一隻貓的尾巴「QJ」，貓發出了痛苦的叫聲。

遊客還說，他沒有養過貓，但叫聲告訴他，貓很痛苦，「猴山裡面有很多很多猴子，也就是說這兩隻貓只要活著，餘生就要被數不清的猴子抓著尾巴QJ！」

▼遊客發文投訴動物園。（圖／翻攝微博）

▲▼流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」。（圖／翻攝微博）

貼文很快在網路上傳開，不少愛貓人士都相當憤怒，團結起來向動物園投訴。不過，也有一些網友表示，他們去過很多次動物園，看見貓、猴的相處相當融洽，頂多就是打鬧，沒有所謂的「QJ」。

昆明動物園則表示，昆明動物園猴群與貓共棲現象源起2013年5月，當時動物園猴山老鼠成群的新聞經過媒體報導後，不少熱心市民紛紛聯繫動物園為猴山滅鼠出招。

昆明動物園提到，在窮盡物理滅鼠措施卻未能取得滿意效果的情況下，他們開始嘗試將昆明動物園收容的流浪貓放入猴山進行生物防治滅鼠，之後猴山上的老鼠數量明顯減少，猴群與貓一直和睦相處。

▲▼流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」。（圖／翻攝微博）

昆明動物園強調，這項工作既使部分流浪貓得到妥善安置，又發揮其滅鼠的功能，使病源傳播得到有效遏制，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象，「個別獼猴還有為貓理毛髮、抓蝨子的共處行為，有的貓生活條件得到改善後，還在猴山上繁衍了後代，後代也從小和猴群能和諧共處。」

昆明動物園還說，猴山裡的貓背毛光亮，健康狀況良好，網友反映的問題是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為。

▼動物園上傳猴子幫貓抓蝨子的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」。（圖／翻攝微博）

ET快訊
快訊／客機墜毀阿富汗！　傷亡不明
台積電漲破600　爆「學長退伍潮」
白家綺「薄紗洞洞裝」露半球！　被封最辣四寶媽
歐陽妮妮認「已搬到杭州」！吐1不習慣哭了　暴瘦9kg近照曝
Toyz被打活該？鳳梨酸「白目的人需要處理」遭炎上
濟州島淪「韓國版墾丁」！業績慘跌四成
快試手氣！　COLD STONE免費吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王滬寧晤日社民黨訪問團　盼中日尊重彼此重大關切

流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利　又違反規定

北京市長殷勇2024年工作報告　全力刺激內需消費、拯救失業率

電梯故障「吃人」　男遭吞到剩「半條腿」露在外面！

說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　從北京回烏魯木齊開創新人生

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音　蒙古族「喉音藝術」傳唱千年

產婦「咳一聲」20多人緊張搶救6小時　醫護揭原因：像死神抽籤

河南英才學校火災13名小學生身亡　失火男生宿舍疑遭上鎖

各國賀賴清德當選！　陸官媒稱：操弄話術偷換概念

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

王滬寧晤日社民黨訪問團　盼中日尊重彼此重大關切

流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利　又違反規定

北京市長殷勇2024年工作報告　全力刺激內需消費、拯救失業率

電梯故障「吃人」　男遭吞到剩「半條腿」露在外面！

說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　從北京回烏魯木齊開創新人生

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音　蒙古族「喉音藝術」傳唱千年

產婦「咳一聲」20多人緊張搶救6小時　醫護揭原因：像死神抽籤

河南英才學校火災13名小學生身亡　失火男生宿舍疑遭上鎖

各國賀賴清德當選！　陸官媒稱：操弄話術偷換概念

日本石川強震「哥吉拉岩脫離海面」　海水泳池乾涸

前藍委批柯文哲擺高姿態、民眾黨恐無力立法　陳昭姿回擊了

適應投球限制春訓設「計時器」　王建民回憶：我被罰錢過

「學區+永久棟距」她一看格局搖頭了！內行曝挑選關鍵

快訊／客機墜毀阿富汗　機上人員生死不明

黃仁勳近期4度訪台！　傳將與台積電等供應鏈大廠會面

騎士逆向拒攔查鑽巷弄逃逸　棄車扮行人被揪出酒駕

挑「草莓」要看4大重點！營養師曝「錯誤清洗」：小心農藥溶進果肉

一秒刺激腦內多巴胺！從「五感」增加幸福感　聽首音樂趕走壞情緒

未來再回任一軍總仔？彭政閔心裡有底　執教二軍強調求勝心

別再用拖鞋打小強！病菌恐上身？過來人狂推防蟑好物

大陸熱門新聞

產婦「咳一聲」　20多人緊張搶救6hrs

河南學校火災13死　男生宿舍疑遭上鎖

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利又違規

電梯故障「吃人」　男剩「半條腿」在外面

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音

唱不到3次！張學友時隔29年再唱《偷心》

各國賀賴清德當選！陸官媒：操弄話術

流浪貓放養猴子區　陸動物園遭投訴

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

江蘇科技公司「粉塵爆炸」！8死8傷

更多熱門

相關新聞

神桌多一尊盜版虎爺　躲媽祖旁邊

神桌多一尊盜版虎爺　躲媽祖旁邊

虎爺顯靈了嗎？飼主林楷傑里日前發現家裡的神明桌上，多了一尊盜版虎爺神像，原來是愛貓「牛角」又跑到桌上玩耍，整隻貓隱身在媽祖旁邊，畫面讓人又氣又好笑。

「枕頭→貓咪夾心」貓奴乾脆再買一個

「枕頭→貓咪夾心」貓奴乾脆再買一個

寒假開始了　虎斑貓保母變停車場

寒假開始了　虎斑貓保母變停車場

WDA贈移動犬舍　提升新北動保收容效能

WDA贈移動犬舍　提升新北動保收容效能

胖貓低頭看排水孔！家裡水電都管

胖貓低頭看排水孔！家裡水電都管

關鍵字：

昆明動物園

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

打爆Toyz「YTR超哥驚人身家全起底」！開箱黑卡爆紅

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面