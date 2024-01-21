流浪貓放養在猴子區　陸遊客怒投訴動物園「害小貓遭性侵」

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南的昆明動物園為了處理鼠患，10年前將流浪貓投放到猴子區飼養，但最近卻有遊客反映，發現小貓被猴子「QJ」（性侵），質疑動物園虐貓。對此，園方表示，動物園「猴貓共棲」的現象已經超過10年，貓的健康狀況良好、毛色光亮，與猴子相處也很友好，遊客反映的所謂「QJ」情況，只是動物之間的嬉戲行為。

▼昆明動物園將流浪貓養在猴子區。（圖／翻攝微博）



遊客在網路上發文表示，他們在昆明動物園的猴子區，發現有兩隻貓，不知道是誰放進去的，本來覺得很可愛，直到看見有一隻小猴子抓住一隻貓的尾巴「QJ」，貓發出了痛苦的叫聲。

遊客還說，他沒有養過貓，但叫聲告訴他，貓很痛苦，「猴山裡面有很多很多猴子，也就是說這兩隻貓只要活著，餘生就要被數不清的猴子抓著尾巴QJ！」

▼遊客發文投訴動物園。（圖／翻攝微博）



貼文很快在網路上傳開，不少愛貓人士都相當憤怒，團結起來向動物園投訴。不過，也有一些網友表示，他們去過很多次動物園，看見貓、猴的相處相當融洽，頂多就是打鬧，沒有所謂的「QJ」。

昆明動物園則表示，昆明動物園猴群與貓共棲現象源起2013年5月，當時動物園猴山老鼠成群的新聞經過媒體報導後，不少熱心市民紛紛聯繫動物園為猴山滅鼠出招。

昆明動物園提到，在窮盡物理滅鼠措施卻未能取得滿意效果的情況下，他們開始嘗試將昆明動物園收容的流浪貓放入猴山進行生物防治滅鼠，之後猴山上的老鼠數量明顯減少，猴群與貓一直和睦相處。

昆明動物園強調，這項工作既使部分流浪貓得到妥善安置，又發揮其滅鼠的功能，使病源傳播得到有效遏制，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象，「個別獼猴還有為貓理毛髮、抓蝨子的共處行為，有的貓生活條件得到改善後，還在猴山上繁衍了後代，後代也從小和猴群能和諧共處。」

昆明動物園還說，猴山裡的貓背毛光亮，健康狀況良好，網友反映的問題是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為。

▼動物園上傳猴子幫貓抓蝨子的照片。（圖／翻攝微博）

