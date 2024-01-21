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學測英文「貼近考生生活」　高中教師：預估五標提高1級分

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲113年大學學測今天進行第二天考試。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（21日）第2天考試，第一節考英文，共有11萬9783人報考。高中教師提供及時試題評論，英文科解題老師指出，英文寫作結合教育現場AI廣泛運用，強調人機合作在AI時代的重要性，題目難易適中，預計五標都會比去年提高1級分。

全國教師會英文科解題團指出，試題難易度與去年相似，試題出現跨領域整合、靈活多元，包含歐洲歷史、人文關懷、創新發明、自然科學，也有選舉時事。估計頂標13級分、前標11級分，均標9級分，比去年增加1級分。

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全國高中學校教育產業工會英文科解題團老師指出，閱讀測驗題材廣泛、貼近生活，有魔鬼氈的發明歷程、鳥類和蟻類群聚的科學現象，選舉時事也入題，考政治人物造訪廟宇的翻譯；作文貼近高中生活，考解決心碎、在乎他人看法和情緒波動需要的特質，整體而言，考題生活化，結合圖表，對考生相當友善。

▲▼今天第一堂考英文，英文作文為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲英文作文為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題。（圖／記者許敏溶攝）

全中教英文解題老師指出，非選擇題部分，難易適中，翻譯主題是選舉文化，符合時事，無艱澀字彙，作文貼近學生生活經驗，問考生當生活遇到困難時，若有機器人小幫手會想求助哪方面問題，呼應近來學生會使用科技例如ChatGPT來解決學習上的問題。

選擇題部分，解題老師也認為難易適中，題材涵蓋購物的秘密客、鬧鐘的前身、日本風的電話、運動傷害新知識、魔鬼氈的發展歷史與運用、美國畫家如何影響國家公園的設立、冰島如何解決海洋漁業枯竭的問題。

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