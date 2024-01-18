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防火宣導到你家　CO防範不用怕防災知識有獎徵答

▲台南市東門消防隊為提升住宅安全，與泉南里長至澄品觀邸大樓舉辦防火及防範CO中毒宣導活動，向居民傳遞防範一氧化碳中毒的知識與案例。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東門消防隊為提升住宅安全，與泉南里長至澄品觀邸大樓舉辦防火及防範CO中毒宣導活動，向居民傳遞防範一氧化碳中毒的知識與案例。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東門消防隊為提升住宅安全，與泉南里長至澄品觀邸大樓舉辦防火及防範CO中毒宣導活動，向居民傳遞防範一氧化碳中毒的知識與案例，以瞭解住家可能潛藏的危機，並提升住戶對火源及一氧化碳中毒等災害的防範意識。

此次宣導活動，包括向住戶介紹燃氣熱水器的正確安裝方式及燃氣器具安全的使用方法，並強調了室內通風的重要性。同時就一氧化碳中毒的症狀、預防方法以及應急處置措施進行分享。這場宣導活動也分享防範火災的觀念，示範並教導防災器材的操作方法，指導住戶如何正確使用大樓內各項防災設備，如滅火器、室內消防栓、火災發信機及避難器具等，讓住戶熟悉操作及使用時機，以期能落實火災預防、災時應變之災害零傷害的目標。

▲台南市東門消防隊為提升住宅安全，與泉南里長至澄品觀邸大樓舉辦防火及防範CO中毒宣導活動，向居民傳遞防範一氧化碳中毒的知識與案例。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動中，東門消防隊首創「到府防火宣導有獎徵答」。宣導課程結束之後，防宣團隊至社區住戶家中進行災害因子檢視，同時就其居家環境條件予以有獎問答，以落實風險檢視及居家防災意識。此次宣導，期待在東門消防隊、里長和澄品觀邸大樓的居民共同努力之下，將社區打造成更加安全、和諧的家園。希望這樣的宣導活動能夠在社區中形成良好的風氣，讓每一位居民都能夠擁有更安心、健康的生活環境。

▲台南市東門消防隊為提升住宅安全，與泉南里長至澄品觀邸大樓舉辦防火及防範CO中毒宣導活動，向居民傳遞防範一氧化碳中毒的知識與案例。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在此宣導之外，因時近119消防節，澄品觀邸住戶為感念消防人員無私奉獻，救人於災害之中，為感謝消防人員辛勞的付出，澄品觀邸大樓的住戶紛紛寫下感謝的一句話。這些真摯的文字表達了對消防人員的敬意和感激之情，同時也是居民對自身安全的承諾。

第七大隊大隊長石家源則表示，這次宣導活動是一個重要的社區互動機會，強調了社區內部的合作對於災害防範的不可或缺。他感謝市長、局長等各界的支持，也對社區居民的積極參與表示由衷的感激。

消防局長李明峯表示，這樣的宣導活動是消防隊與社區共同合作的成功典範。他強調了防範一氧化碳中毒等災害的知識普及的重要性，並對居民積極參與宣導活動的熱情表示感謝。局長同時提醒大家在日常生活中要時刻保持對安全的警覺，並與消防隊共同努力，創造更加安全的社區。

▲台南市東門消防隊為提升住宅安全，與泉南里長至澄品觀邸大樓舉辦防火及防範CO中毒宣導活動，向居民傳遞防範一氧化碳中毒的知識與案例。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲對於這次宣導活動表示高度的肯定，強調了防範一氧化碳中毒的宣導對於提升居民安全素養的重要性。感謝東門消防隊和里長的共同努力，強調了社區合作在建立安全環境中的重要作用。此外，市長表示，居民們的感謝之詞是對消防人員辛勞付出的最好回饋，也鼓勵更多市民參與類似的防災宣導活動。

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