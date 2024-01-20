改編社會事件⋯肆一全新小說玩「重啟」　校對：好看到忘記抓BUG

▲百萬暢銷作家肆一推出新作《幻日之時》，讓讀者期待影視化。（圖／三采文化）

記者林育綾／綜合報導

療癒系百萬暢銷作家肆一再推新作！他的散文曾被改編同名電影《可不可以，你也剛好喜歡我？》累積近億票房；如今一改過往的創作風格，大膽改編社會真實事件，推出全新懸疑奇幻小說《幻日之時》，讓出版社的校對看了也讚嘆「本來只是要抓BUG，結果好看到直接忘記這件事！」美編也讚「超希望影視化！」

擅長寵粉的作家肆一，曾出版散文集《可不可以，你也剛好喜歡我？》被改編為同名電影，累積近億票房成績，書籍也累積銷售近115萬冊！如今再推出全新小說《幻日之時》，大膽改編社會真實事件，也結合「重啟、時空交錯」等奇幻情節，翻轉到最後，劇情發展令人驚艷，搶先看過部分文字的讀者表示，「這次創作內容讓人耳目一新！」

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故事女主角在年幼時，親姊姊遭受殺害，導致家庭破碎，而該案件的兇手始終未被尋獲。她帶著失去至親的傷痛、未解的謎團長大；12年後，她與陌生刑警、童年玩伴相遇，身邊也出現了少女失蹤、家暴受虐、邪教組織、未破懸案等犯罪事件，因辦案與案件關係人再度有了交集。

他們進而發現，只要「幻日環」出現，再加上其他巧合下，竟可重啟某些選擇；甚至還有可能回到過去，拯救被殺害的姊姊⋯⋯。而身邊這些案件，也跟當年兇案還存在些許關聯？藉由劇情的發展，肆一也提出問題讓讀者思考，「如果有機會改變過去，真的是好的嗎？」

此次創作以「影視化」為目標來打造小說情節，讓人在閱讀過程中充滿了想像力。為了讓讀者感受肆一有別以往的創作內容，出版社三采文化也在粉專舉辦匿名試閱，看過部分劇情的讀者紛紛表示，非常期待最終結局，「文字敘述很有肆一的溫度，但內容和以往的著作真的大相逕庭！」、「對人物的描寫非常細膩，不論是動作或表情都能讓讀者有故事的畫面感！」

《幻日之時》新書封面由曾獲金蝶獎，從事書籍、唱片包裝、表演藝術廣告的平面設計師莊謹銘打造，以帶動劇情關鍵的「幻日環」為主要視覺重點，帶著奇幻色彩的天空，加上若隱若現的高樓景象，展現了如同市井日常的故事推進場景，呼應了這次改編社會真實事件的創作靈感。

《幻日之時》目前已於各大網路書店開放預購，1月26日起上市，作者肆一也將在「2024台北國際書展」三采文化攤位現身，進行新書簽書會，相關訊息將於三采文化粉專陸續發布。