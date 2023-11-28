　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越多人按讚越好？史奴比《花生漫畫》開示：有真心分享的好友有夠

▲▼史奴比花生漫畫＋心定禪語，集結三強打造的「療癒之書」來台發行中文版。（圖／三采文化提供）

▲史奴比花生漫畫＋心定禪語，集結三強打造的「療癒之書」來台發行中文版。（圖／三采文化提供）

作者／查爾斯 ·M ·舒茲
日版文字／谷川俊太郎；監修／枡野俊明
摘自／三采文化《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧

編按：由智慧小狗史奴比貫穿，《花生漫畫》（PEANUTS）連載50年、堪稱20世紀影響力最大的漫畫，如今與日本御用譯者谷川俊太郎、僧人作家枡野俊明，三強聯手用漫畫連結禪意，打造用「禪語」開示人生各種難題的「療癒之書」！82篇花生漫畫，搭配82則定心禪語，由花生漫畫全員演出，繁體中文版由三采文化發行，即日起預購、12/1正式上市。

擁有可分享的朋友就是幸福
Happiness should be shared

[廣告]請繼續往下閱讀...

●禪語：「一個半個」

▲▼《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧》（圖／三采文化提供）

我們常看到「在社群平台分享情報！」這行字，而禪語「一個半個」的訓示恰恰與其相反。這句禪語是曹洞宗的宗師道元禪師秉承天童如淨禪師的教誨，意思是重點不在於數字多寡，而是能否遇上少數的難得之人；亦即不必傳達給許多人，哪怕只有一個人，只要正確傳達就行了。

我們身處在溝通方式多樣化的現代社會，「讚」這詞代表的意思往往憂喜參半，只要回到「一個半個」的初心，就能明白不需要勉強拓展人際關係的道理。比起交遊廣闊，擁有一、兩個可以分享的好友就很足夠。

倘若想分享情報，起碼也要做到正確傳達，這一點很重要。漫畫中，奈勒斯把他最重要的安心毯分一半給查理布朗的一幕，就是這句禪語的寫照。
 

「劃分」每一天，用心過生活
They say the best way is just to live one day at a time.

●禪語：「喫茶喫飯」

▲▼《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧》（圖／三采文化提供）

莎莉有句名言：「最好的生活方式，就是一天一天地過。」這句話的意思就是禪語的「喫茶喫飯」，亦即喝茶時專注喝茶，吃飯時專注吃飯，用心過生活很重要。

儘管眼前有許多想做的事或是該做的事，但在這瞬間能全力以赴的事，只有一件；要是這邊做做、那邊做做的話，不是忘了要做些什麼，就是淪為半吊子，反而沒有一件做得好。此外，隨著要做的事情愈來愈多，難免會擔心「這個也做不好，那個也做不好」，不妨學學莎莉以每一天、每一件事為單位來劃分生活，這就是「活在當下」的生存之道。

▲▼《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧》（圖／三采文化提供）

★本文摘自三采文化《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧》，由最萌的史努比、日本詩人谷川俊太郎、日本僧人作家枡野俊明，三強跨界聯手，82篇花生漫畫╳82則定心禪語，陪讀者消除人生百樣煩惱。

ET快訊
柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡
爭信義區數億房產！「華爾街女神」母女殺小姑　3人收押禁見
柯辰勳20歲猝逝「才跟好友聊唱歌」　詹雅雯慟喊：心痛死了！
大樂透3.4億一注獨得！獎落這縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考上公職「每月加班180小時」！他做功德快崩潰　過來人出招神解

高雄「手搖杯正妹」1.6萬人讚爆　當地人：本人真的漂亮

日議員甩肉37KG「變天菜鮮肉」　入境台灣讓海關傻眼：你是本人？

快訊／《紅人榜》柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

他公審防撞車「專門出來害人」　影片反遭逆風嗆翻：你會開車嗎

被陸多重呼吸道疫情嚇到！XBB疫苗單日接種激增「創近半個月新高」

警廣DJ玩刮刮樂「以為中200萬」！興奮狂抖喊：林老師　糗樣全被錄

越多人按讚越好？史奴比《花生漫畫》開示：有真心分享的好友有夠

6成台灣人「每周遇1次詐騙」　釣魚簡訊最常用2理由騙人

台大2成5碩士生「入不敷出」！任教學助理時薪僅83元　校方回應了

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

見女兒帶貓回家媽氣炸　橘貓狂撒嬌讓她變領養人

拖板車繩索斷裂「木材噴出」　掃倒停紅燈3機車1人送醫

巡邏車左轉未減速險撞行人！　龜山警開罰自己人：絕不護短

行人遭公車撞怪「騎樓被封」　討拍被打臉：並排還滑手機

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

考上公職「每月加班180小時」！他做功德快崩潰　過來人出招神解

高雄「手搖杯正妹」1.6萬人讚爆　當地人：本人真的漂亮

日議員甩肉37KG「變天菜鮮肉」　入境台灣讓海關傻眼：你是本人？

快訊／《紅人榜》柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

他公審防撞車「專門出來害人」　影片反遭逆風嗆翻：你會開車嗎

被陸多重呼吸道疫情嚇到！XBB疫苗單日接種激增「創近半個月新高」

警廣DJ玩刮刮樂「以為中200萬」！興奮狂抖喊：林老師　糗樣全被錄

越多人按讚越好？史奴比《花生漫畫》開示：有真心分享的好友有夠

6成台灣人「每周遇1次詐騙」　釣魚簡訊最常用2理由騙人

台大2成5碩士生「入不敷出」！任教學助理時薪僅83元　校方回應了

考上公職「每月加班180小時」！他做功德快崩潰　過來人出招神解

把水果當正餐吃？5個「減重壞習慣」　小心不瘦反變胖

京華城改建容積840%史上最高　許淑華爆「柯文哲送財團400億紅包」

印度隧道坍塌「受困41工人」全數獲救　17天搶通60公尺逃生通道

台南柳營倉庫火警　1千平方公尺廠區燃燒財損過千萬

高雄「手搖杯正妹」1.6萬人讚爆　當地人：本人真的漂亮

日議員甩肉37KG「變天菜鮮肉」　入境台灣讓海關傻眼：你是本人？

柯辰勳20歲驟逝！《紅人榜》官方心痛發聲：天上唱歌最好聽的天使

皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要

以色列人質親屬贈「紀念吊牌」！馬斯克：我會每天戴著它

4名浮潛客不知遇鯊魚群！　入水見真相嚇壞緊抱一起

生活熱門新聞

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

她和男友激戰！事後看手機尷尬：朋友聽到了

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

LINE母公司個資外洩　數位部要補償方案

3生肖2024年轉運了！揚眉吐氣行大運　

日本人來台買手搖「1飲品」一喝嚇壞！爆共鳴

警廣DJ玩刮刮樂以為中200萬！狂抖糗樣全被錄

2024「超強運3生肖」職場走大運！升官加薪平步青雲

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

更多熱門

相關新聞

史奴比漫畫+禪語　最強療癒之書

史奴比漫畫+禪語　最強療癒之書

生活低潮、沮喪時，若不想讀長篇大論的雞湯文，如今可以翻看經典漫畫＋定心禪語來幫自己打氣！三采文化即將在台推出繁體中文版，由漫畫角色「史努比」、「日本國民詩人」谷川俊太郎、「暢銷僧人作家」枡野俊明，三強跨界聯手打造「療癒之書」，收錄82篇花生漫畫搭配82則定心禪語，預計12/1上市。

LeSportsac x PEANUTS聯名必收款

LeSportsac x PEANUTS聯名必收款

失智爺成「幻視偵探」幫孫女解謎

失智爺成「幻視偵探」幫孫女解謎

變孤兒又被預言無子無孫　她對抗命運

變孤兒又被預言無子無孫　她對抗命運

當公主變村姑　媽媽原本的樣子

當公主變村姑　媽媽原本的樣子

關鍵字：

史奴比花生漫畫禪語三采文化

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

《紅人榜》柯辰勳走了于美人悲泣

即／大樂透3.4億一注獨得！獎落高雄

即／「華爾街女神」母女擊殺小姑！3人遭收押禁見

全球建商倒閉潮　專家看台灣：像在颱風眼中央

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

即／幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面