越多人按讚越好？史奴比《花生漫畫》開示：有真心分享的好友有夠

▲史奴比花生漫畫+心定禪語,集結三強打造的「療癒之書」來台發行中文版。(圖/三采文化提供)



作者/查爾斯 ·M ·舒茲

日版文字/谷川俊太郎;監修/枡野俊明

摘自/三采文化《今天不會都是壞事:已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂?SNOOPY的定心禪智慧》

編按:由智慧小狗史奴比貫穿,《花生漫畫》(PEANUTS)連載50年、堪稱20世紀影響力最大的漫畫,如今與日本御用譯者谷川俊太郎、僧人作家枡野俊明,三強聯手用漫畫連結禪意,打造用「禪語」開示人生各種難題的「療癒之書」!82篇花生漫畫,搭配82則定心禪語,由花生漫畫全員演出,繁體中文版由三采文化發行,即日起預購、12/1正式上市。

擁有可分享的朋友就是幸福

Happiness should be shared

●禪語:「一個半個」

我們常看到「在社群平台分享情報!」這行字,而禪語「一個半個」的訓示恰恰與其相反。這句禪語是曹洞宗的宗師道元禪師秉承天童如淨禪師的教誨,意思是重點不在於數字多寡,而是能否遇上少數的難得之人;亦即不必傳達給許多人,哪怕只有一個人,只要正確傳達就行了。

我們身處在溝通方式多樣化的現代社會,「讚」這詞代表的意思往往憂喜參半,只要回到「一個半個」的初心,就能明白不需要勉強拓展人際關係的道理。比起交遊廣闊,擁有一、兩個可以分享的好友就很足夠。

倘若想分享情報,起碼也要做到正確傳達,這一點很重要。漫畫中,奈勒斯把他最重要的安心毯分一半給查理布朗的一幕,就是這句禪語的寫照。



「劃分」每一天,用心過生活

They say the best way is just to live one day at a time.

●禪語:「喫茶喫飯」

莎莉有句名言:「最好的生活方式,就是一天一天地過。」這句話的意思就是禪語的「喫茶喫飯」,亦即喝茶時專注喝茶,吃飯時專注吃飯,用心過生活很重要。

儘管眼前有許多想做的事或是該做的事,但在這瞬間能全力以赴的事,只有一件;要是這邊做做、那邊做做的話,不是忘了要做些什麼,就是淪為半吊子,反而沒有一件做得好。此外,隨著要做的事情愈來愈多,難免會擔心「這個也做不好,那個也做不好」,不妨學學莎莉以每一天、每一件事為單位來劃分生活,這就是「活在當下」的生存之道。

★本文摘自三采文化《今天不會都是壞事:已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂?SNOOPY的定心禪智慧》