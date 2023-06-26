變孤兒又被神婆預言「無子無孫」！她收養子對抗命運⋯活到99歲

▲女孩成為孤兒後，又被神婆預言「無子無孫無兒送終」。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

作家蔡崇達寫下全球暢銷480萬冊的散文集《皮囊》，還獲得劉德華破例親筆寫推薦序，其中首篇提到的靈魂人物阿太，被蔡崇達再度作為主角，寫下長篇小說《命運》。阿太在失去爸爸成為孤兒後，又被神婆預言「無子無孫無兒送終」，她為了對抗命運，不但早婚、養神明送的孩子，一路與命運搏鬥到99歲。

長篇小說《命運》的主角，是暢銷散文《皮囊》首篇的靈魂人物「阿太」的人生故事，她在命運的洪流中努力活出生路，歷經了5代的離別，也展現了閩南沿海生活縮影，近來由三采文化出版發行。

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阿太先是失去父親，成了孤兒，緊接著又被神婆預言「無子無孫無兒送終」。但她不甘被命運按綁住，硬是要揮它幾個拳頭。當命不讓她生，她就養神明送的孩子；命註定她窮，她就咬牙嗑地瓜、扛米袋；命要她軟弱，她就強悍地罵人、罵鬼神。

她對命運不服，與之搏鬥，讓自己的人生在得到、失去之間始終「我命由我」，「我不知道命在哪兒，怎麼給它看，那我就要無時無刻，不趾高氣揚地活給命看！」在命運的洪流中，她也歷經了5代的離別，一直到99歲。

▲《命運》近日由三采文化發行繁體中文版。（圖／三采文化）

《命運》將由三采文化發行繁體中文版，全書故事以阿太的一生、5段回憶為主線，切入時間長河中，探討人們不得不直面的命題──死亡。她明白「知道了如何死，才曉得如何活。」、「人間來過，永不再回。」也串起起福建閩南沿海小鎮幾代人的人生故事，命運選擇與時代浮沉。